На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Извор:
АТВ
22.11.2025
15:12
Коментари:0
На граничном прелазу Изачић забрањен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере због зимских услова за вожњу у Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
Свијет
Аутобус пун путника слетио у јарак
У мјесту Оглавак на дионици Сарајево–Трново нормализован је саобраћај након што је уклоњено заглављено вангабаритно теретно возило.
На снази су зимски услови за вожњу, те из АМС апелују да возачи на пут не крећу без зимске опреме.
Кошарка
44 мин0
Република Српска
49 мин0
Бања Лука
50 мин0
Хроника
53 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму