На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

На граничном прелазу Изачић забрањен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере због зимских услова за вожњу у Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Аутобус

Свијет

Аутобус пун путника слетио у јарак

У мјесту Оглавак на дионици Сарајево–Трново нормализован је саобраћај након што је уклоњено заглављено вангабаритно теретно возило.

На снази су зимски услови за вожњу, те из АМС апелују да возачи на пут не крећу без зимске опреме.

Гранични прелаз

