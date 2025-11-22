Logo

Аутобус пун путника слетио у јарак

Танјуг

22.11.2025

15:03

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Десет особа је превезено у болницу након што је аутобус са 45 до 65 путника слетио јутрос с пута у Шведској и упао у јарак, саопштила је шведска полиција.

Према првим информацијама нико није животно угрожен, пренио је СВТ.

Несрећа се догодила јутрос у 7.45 часова, а на терен је упућен велики број спасилачких екипа, полиције и Хитне помоћи.

Једна особа је била заробљена у аутобусу прије него што је извучена током акције спасавања.

Више путника је задобило лакше повреде.

Болница у Ликселеу и Универзитетска болница Норланд прогласиле су ванредно стање како би прихватиле повријеђене.

– Болница Ликселе је активирала кризни протокол и припрема се за пријем пацијената – рекла је представница регионалних власти Петра Олгарсон.

Аутобус је вршио услуге чартер превоза за финску компанију “Саага Травел”.

Према полицијском саопштењу, међу путницима у аутобусу нема дјеце.

Према извјештајима са терена, у региону је јутрос пао снијег и путеви су били клизави, па се сумња да је аутобус проклизао због леда на путу.

autobus

Саобраћајна несрећа

