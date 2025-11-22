Аутобус пун путника слетио у јарак

Извор:
Десет особа је превезено у болницу након што је аутобус са 45 до 65 путника слетио јутрос с пута у Шведској и упао у јарак, саопштила је шведска полиција.
Према првим информацијама нико није животно угрожен, пренио је СВТ.
Несрећа се догодила јутрос у 7.45 часова, а на терен је упућен велики број спасилачких екипа, полиције и Хитне помоћи.
Једна особа је била заробљена у аутобусу прије него што је извучена током акције спасавања.
Више путника је задобило лакше повреде.
Болница у Ликселеу и Универзитетска болница Норланд прогласиле су ванредно стање како би прихватиле повријеђене.
– Болница Ликселе је активирала кризни протокол и припрема се за пријем пацијената – рекла је представница регионалних власти Петра Олгарсон.
Аутобус је вршио услуге чартер превоза за финску компанију “Саага Травел”.
Према полицијском саопштењу, међу путницима у аутобусу нема дјеце.
Према извјештајима са терена, у региону је јутрос пао снијег и путеви су били клизави, па се сумња да је аутобус проклизао због леда на путу.
