Logo

Папа прихватио оставку шпанског бискупа након оптужби за сексуално злостављање

Извор:

СРНА

22.11.2025

14:00

Коментари:

0
Katolički sveštenik
Фото: Unsplash

Папа Лав прихватио је оставку бискупа у Шпанији Рафаела Зорнозе који је под истрагом због сексуалног злостављања тинејџера.

У кратком саопштењу Ватикан наводи да је папа Лав прихватио оставку бискупа, а оптужбе нису поменуте.

Бискуп Зорноза је под истрагом због оптужби за сексуално злостављање тинејџера током деведесетих, што он негира.

otkaz pexels отказ

Економија

Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

Зорноза, који је од 2011. године водио Епархију Кадиз и Сеута, на јужној обали Шпаније, први је шпански католички

бискуп за кога је познато да је под истрагом Ватикана због оптужби за злостављање.

Зорноза има 76 година, једну више од традиционалне старосне границе за пензионисање католичких бискупа.

Епархија Кадиз и Сеута овог мјесеца је саопштила да оптужбе истражује црквени трибунал који је смјештен у Амбасади Ватикана у Мадриду.

Подијели:

Тагови:

сексуално злостављање

папа Лав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

Економија

Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

1 ч

0
Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

1 ч

0
Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

Друштво

Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

1 ч

0
Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

Бања Лука

Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

1 ч

0

Више из рубрике

Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

Свијет

Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

2 ч

0
Ухапшен бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро

Свијет

Ухапшен бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро

2 ч

0
Лукашенко одобрио помиловање 31 украјинског држављанина

Свијет

Лукашенко одобрио помиловање 31 украјинског држављанина

3 ч

0
Дјечака Владимира (2) убила медуза

Свијет

Дјечака Владимира (2) убила медуза

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

35

Ево када се очекује топљење снијега

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner