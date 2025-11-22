Папа прихватио оставку шпанског бискупа након оптужби за сексуално злостављање

Извор:
Папа Лав прихватио је оставку бискупа у Шпанији Рафаела Зорнозе који је под истрагом због сексуалног злостављања тинејџера.
У кратком саопштењу Ватикан наводи да је папа Лав прихватио оставку бискупа, а оптужбе нису поменуте.
Бискуп Зорноза је под истрагом због оптужби за сексуално злостављање тинејџера током деведесетих, што он негира.
Зорноза, који је од 2011. године водио Епархију Кадиз и Сеута, на јужној обали Шпаније, први је шпански католички
бискуп за кога је познато да је под истрагом Ватикана због оптужби за злостављање.
Зорноза има 76 година, једну више од традиционалне старосне границе за пензионисање католичких бискупа.
Епархија Кадиз и Сеута овог мјесеца је саопштила да оптужбе истражује црквени трибунал који је смјештен у Амбасади Ватикана у Мадриду.
