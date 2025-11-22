Logo

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

Аутор:

Стеван Лулић

22.11.2025

15:23

Коментари:

0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, поводом одржавања пријевремених избора за предсједника Републике, издао је двије наредбе и једно обавјештење за грађане.

МУП је саопштио да ће све локације за издавање личних докумената радити у продуженом и прилагођеном режиму.

Грађани ће моћи да изваде лична документа данас од 7 до 15 часова и сутра од 7 до 19 часова.

Полиција Србија

Хроника

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

На располагању су реферати за личне карте, пријаву пребивалишта и боравишта, ЈМБ, као и аквизиција.

Осим тога, у оквиру појачаних мјера безбједности током изборног дана, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је двије кључне наредбе.

"Забрана саобраћаја теретних возила преко 3,5 тоне на свим јавним путевима Републике Српске у периоду од 00:00 асова 23.11.2025. до 06:00 часова 24.11.2025. Забрана превоза експлозивних материја, наоружања и војне опреме на територији Републике Српске током 23. новембра, од 00:00 до 24:00 часова, изузев транспорта пиротехничких средстава за најављене ватромете", саопштено је из МУП-а.

снијег пахуље

Градови и општине

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске заказани су за сутра, а МУП наводи да у овом периоду неће бити издавана одобрења за превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у сједишту Министарства, полицијским управама и полицијским станицама.

МУП Републике Српске

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
