Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Извор:
Телеграф
22.11.2025
19:21
Коментари:0
Седам радница из фабрике у Власотинцу јавило се у Општу болницу Лесковац након што су осјетиле симптоме мучнине, пише локални портрал.
Према ријечима директора Опште болнице Лесковац Небојше Димитријевића, наводно је шест радница примљено јуче у Ургентни центар, након чега су упућене на даље прегледе на Инфективно одјељење, док се, према његовим ријечима, седма радница са истим тегобама јавила јутрос.
Република Српска
Све спремно за пријевремене изборе
Све пацијенткиње су примиле инфузију и након обављених прегледа пуштене су на кућно лијечење, наводи се.
Према информацијама до којих је дошао портал Решетка, сумња се на тровање храном у фабричкој кантини, али се још увијек не зна шта је тачно изазвало тегобе.
Раднице које су добиле симптоме тровања наводно су јеле пицу са додатком кечапа и мајонеза. Радници који нису користили ове прилоге нису имали никаквих здравствених потешкоћа.
Економија
Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa
За сада нема информација да ли је о овом случају обавијештена санитарна инспекција, нити да ли је покренута званична контрола хране у објекту.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму