Logo

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Извор:

Телеграф

22.11.2025

19:21

Коментари:

0
Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар
Фото: Pexels

Седам радница из фабрике у Власотинцу јавило се у Општу болницу Лесковац након што су осјетиле симптоме мучнине, пише локални портрал.

Према ријечима директора Опште болнице Лесковац Небојше Димитријевића, наводно је шест радница примљено јуче у Ургентни центар, након чега су упућене на даље прегледе на Инфективно одјељење, док се, према његовим ријечима, седма радница са истим тегобама јавила јутрос.

Избори

Република Српска

Све спремно за пријевремене изборе

Све пацијенткиње су примиле инфузију и након обављених прегледа пуштене су на кућно лијечење, наводи се.

Према информацијама до којих је дошао портал Решетка, сумња се на тровање храном у фабричкој кантини, али се још увијек не зна шта је тачно изазвало тегобе.

Раднице које су добиле симптоме тровања наводно су јеле пицу са додатком кечапа и мајонеза. Радници који нису користили ове прилоге нису имали никаквих здравствених потешкоћа.

Туризам

Економија

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

За сада нема информација да ли је о овом случају обавијештена санитарна инспекција, нити да ли је покренута званична контрола хране у објекту.

Подијели:

Тагови:

trovanje

Vlasotince

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Свијет

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

3 ч

0
Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...

Економија

Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...

3 ч

5
Први снијег донио старе проблеме

Бања Лука

Први снијег донио старе проблеме

3 ч

0
Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

Хроника

Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

3 ч

0

Више из рубрике

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

5 ч

0
Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

Србија

Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

10 ч

0
Ближи се крај лажним боловањима

Србија

Ближи се крај лажним боловањима

13 ч

0
Вода ријека

Србија

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

22

08

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

21

59

Земљотрес у Бањалуци

21

47

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

21

39

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner