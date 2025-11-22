Први снијег донио старе проблеме

Извор:
Зима нас је, изгледа, поново изненадила. Ко би то очекивао — снијег у новембру? Иако календарски још није стигла, већ je показала зубе, а са њом и прва блокада на улицама Бањалуке. На градским улицама – слика већ виђена. Радници "Чистоће" од јутра су на терену.
"Радимо, боримо се. Како иде данашње чишћење? Па добро, није лоше... Јесте ли Ви задовољни напретком рада? Па јесмо, подношљиво је... Има ли умора? Па онако, мало, топло је, да се", рекао ј Зоран Хрка из "Чистоће" а.д. Бањалука.
Грађани подијељеног мишљења — једни задовољни, други сматрају да је могло боље.
"Па, како је град очишћен, па солидно. Могло је и боље. Ја се сјећам када је и боље било чишћење"
"Сад сам дошла, видим да у граду чисте. Код мене на Петрићевцу, нема на главној улици, сад у споредним, вјероватно нису стигли", кажу грађани.
"Села нико не чисти. То је јако запуштено. Услови никакви, ја путујем, пјешке идем. Добро, ово је први снијег, то је њих изненадило ваљда", додају грађани.
Град још некако и функционише, али стање на вишим надморским висинама много је лошије — путеви неочишћени, а поједина домаћинства без струје.
"Магистрална цеста Бањалука–Шипово–Рибник је прочишћена, посута, међутим ми немамо ни извођача радова… Крнула је зима, ми немамо зимску службу. Немао људе који су задужени за то… није ништа завршено", рекао је Раде Божић из Стричића.
"Струје тренутно нема, путеви су половично проходни... Снијег пада, кад ће стати – вјероватно вечерас", рекао је Дражен Момчиловић из Борје.
До нестанка струје долазило је у широм Српске. Али, из "Електрокрајине" поручују — екипе су на терену, раде на санацији.
"Саобраћај на више путних праваца у Српској одвија се отежано. Из АМС РС, апелују на обавезну зимску опрему и ланце за снијег", саопштено је из "Електрокрајине" Републике Српске.
На аутопутевима, кажу надлежни, нема већих проблема. Све траке су проходне, али указују на смањењу брину и опрез приликом вожње.
"За сад нема проблема никаквих… било је неких мањих удеса… народ не може очекивати да иде 130 или 150 на сат него 80 до 100, и неће бити никаквих проблема", рекао је вршилац дужности извршног директора за техничке послове Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Слободан Станаревић.
Добра вијест је да, се снијег на простору Српске неће још дуго задржати. Престанак падавина можемо очекивати до краја дана или у току ноћу, кажу из Хидрометеоролошког завода.
"Ноћас очекујемо престанак падавина… На југу Херцеговине само киша", саопштила је Милица Ђорђевић из РХМЗ-а.
И тако, још један новембар у знаку првог снијега који је, као и сваке године, успио изненадити и грађане и зимске службе. Зима тек почиње — а ми, чини се, понављамо исту лекцију.
