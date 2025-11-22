Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...

Извор:
Штедња штедња то је ријеч која заједно са струјом обилази енерго системе регије. Штедња одзвања и Електропривредом Српске. Већ се повлаче неки потези и објављују позиви.
ЕРС је раније позивала оне који производе струју на малим соларним електранама, сада се позивају и они који су на преносној мрежи БиХ да произведену енергију продају баш овом предузећу. Циљ је јасан.
"Циљ нам је да ту енергију унапријед обезбиједимо да се бар почнемо бавити што више трговином да купујемо енергију јефтину колико је то могуће, а да чувамо нашу билећку акумулацију која је срце система и исту ту енергију из билећке акумулације да продајемо само у шпицевима на берзи када су цијене преко 250 евра и на тај начин остварујемо профит од извоза електричне енергије", рекао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове у ЕРС-у.
Од 1700 малих електрана на дистрибутивној мрежи ЕРС-у се јавило за сада 30-ак. Штедјети струју у овим хладним данима није лако. Како температура пада бројила брже окрећу јер се струја показала као тренутно најповољнији енергент. У ЕРС-у су спремни на већу потрошњу али опет шаљу апел.
"Ја и овом приликом апелујем на наше потрошаче да штеде електричну енергију јер сваки киловат који остане у систему ЕРС-а је веома значаја", рекао је Зоран Вуковић, извршни директор за снабдјевање у ЕРС-у.
93 милиона марака из ЕРСа је отишло на субвенцију потрошача, каже Вуковић. Цијене струје у Федерацији су веће али кризу нису избјегли. У Електропривреди БиХ очекују губитак од 61 милион марака а све због увоза и лоше хидрологије.
"Оно што морам такође казати јесте да је изненађујуће у задњих 19 година како имамо мјерења најлошија хидрологија у ЕБиХ је била баш у првом кварталу 2025 године то је наравно све утицало на минус", рекао је Санел Буљубашић, директор Електропривреде БиХ.
Цијене струје у Српској ниже су него код комшија. Цијена за јавно снабдијевање у Српској за један киловат износи 3,9 еуроценти, код ЕПБиХ то кошта 5,25, у Србији је 5,35 а у Хрватској чак 7,3 еуроцента.
