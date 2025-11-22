Шта свињари очекују: Расте ли цијена свињетине у наредним данима

Извор:
АТВ
22.11.2025
07:09
Коментари:0
Увелико је у јеку традиционални новембарски свињокољ. Ухрањени товљеници чекају купце којих је из године у годину све мање.
Цијена по килограму живе ваге је од 4 до 4,5 марке, док месаре плаћају 3,50 до 3,70 плус ПДВ.
Тренутном цијеном фармери су, кажу, на позитивној нули. Рачунају на подстицаје и надају се повећању цијене до краја мјесеца до пет марака.
Друштво
Сухомеснати производи на мети инспекције
"Требало би да скочи цијена товљеника ових 150, 170 кила, моментално се тако и тражи, а шта ће бити — нема свијет ни новца, све је то мач са двије оштрице. Волио бих ја да скочи цијена, ал’ не може. Моментално сад од 120 кила требало би да буде 4 марке по килограму живе ваге, плус ПДВ, да има нешто зараде. Нема неке велике зараде, али могло би се поклопити на ту цијену", истиче Никола Матић из Попова код Бијељине.
Његов комшија Станислав Јовановић сматра да би након изузетно топлих дана ово захлађење могло донијети веће цијене.
"У другим регионима је мало јача цијена, видим како нуде. Ми овдје смо највећи произвођачи, тако да је највећа понуда и сад је ту и најнижа цијена", појашњава Станислав за портал "ИнфоБијељина“.
"Ниска је цијена свињског меса и у окружењу, земљама ЕУ одакле се највише увози — Шпанија, Њемачка — тако да се то одмах преслика и код нас. Ево имамо ситуацију да је и у Србији дошло до пада цијене, тамо је нека цијена 3,5 марке као и код нас. Имамо страх од децембра, свињокољ ће ипак нешто повући робе, али већ од децембра ћемо бити у проблему, јер имамо и огроман увоз", каже Слободан Перић из Магнојевића.
Некада је крајем новембра мирис свјеже истопљене масти и чварака допирао из сваког дворишта, међутим сезона свињокоља неће бити ни близу претходних година. За свињу од 170 килограма потребно је издвојити око 700 марака, па грађани калкулишу и купују оно што им је потребно: свјежу сланину, пршут, бут, плећку. Додатни трошкови су и за месара којем за клање свиње и транжирање меса треба платити 120 марака, а и тешко је наћи слободног месара.
Да је у овом мјесецу велико интересовање за свјеже месо и свињске полутке, потврђују и у месним индустријама. Цијене су исте као лани, неке и мало ниже.
Фудбал
Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"
Узгајивач свиња из Семберије Слободан Перић открива какво месо једемо.
"Тренутно цијена полутке је 6,50 по килограму, то су полутке од свиња из класе, односно тежине живе ваге од 115 до 120 килограма. За свјежу сланину, печеницу, свињски бут из године у годину биљежимо све већу потражњу од 5–6. новембра па до краја мјесеца. Један од најатрактивнијих производа је свјежа печеница, тренутно је цијена 11,50 марака по килограму", појашњава Дарко Марковић из Месне индустрије „ЗП Комерц“ из
Вршана код Бијељине.
Најава за предстојеће празнике, када је у питању цијена прасића, ипак радује.
За разлику од товљеника, цијена прасади је са 4–4,5 марке по килограму живе ваге порасла за марку.
Многи су искористили ниску цијену прасића и у протеклих мјесец дана напунили замрзиваче у страху од поскупљења уочи Божића и слава.
Кошарка
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу
Фармери истичу да нема разлога за страх, јер цијена прасета неће бити 10, 12, 13 ни 15 марака, што се дешавало лани, јер је то, признају, нереално.
Предвиђају да ће цијена до Божића бити максимално 8 марака по килограму живе ваге или нижа. Сточни фонд је, након претрпљене штете од афричке куге свиња, у Семберији обновљен 90 одсто, пише "Инфо Бијељина".
Хроника
13 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Република Српска
14 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму