Logo
Large banner

Изузетно сјајне вијести за све љубитеље кафе

Извор:

АТВ

21.11.2025

18:51

Коментари:

0
Изузетно сјајне вијести за све љубитеље кафе
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Глобалне цијене кафе нагло су пале у петак након што је амерички предсједник Доналд Трамп укинуо царине од 40 одсто на увоз бразилских пољопривредних производа.

Малопродајне цијене кафе у САД порасле су годишње за 40 посто у септембру, дијелом због царина.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Раст цијена хране главни је фактор који је довео до пада Трампове популарности на најнижи ниво од његовог повратка на власт, показало је истраживање Ројтерса/Ипсоса.

Трампова одлука, преко ноћи, долази након сличног налога објављеног прошлог петка за укидање царина на кафу и десетина других производа.

Бразил, водећи произвођач кафе, снабдијева Сједињене Државе, највећег свјетског потрошача кафе, с око трећином својих зрна.

Рамо Исак и Драшко Станивуковић

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

У 12.38 по ГМТ, цијена арабика кафе на берзи ИЦЕ, која се користи као стандард за цијене кафе у свијету, пала је за 4,4 одсто и износила је око седам долара по килограму.

Раније током дана цијена је нагло пала више од шест одсто, што је најнижи ниво у посљедња два мјесеца.

Цијена робуста кафе, која се углавном користи за инстант кафу, пала је за 4,2 одсто и износила је 4.438 долара по метричкој тони, док је раније током дана пала за осам одсто.

Подијели:

Тагови:

Кафа

Цијене

царине

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

4 ч

1
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

4 ч

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

БиХ

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

5 ч

0
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

БиХ

Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

11 ч

0

Више из рубрике

Вијадукт Путниково брдо

Економија

Велики напредак: Погледајте најзахтјевнију дионицу Коридора 5Ц кроз Српску

4 ч

0
Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину

Економија

Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину

5 ч

0
Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

Економија

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

6 ч

0
Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Економија

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner