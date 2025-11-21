Изузетно сјајне вијести за све љубитеље кафе

Извор:
21.11.2025
Глобалне цијене кафе нагло су пале у петак након што је амерички предсједник Доналд Трамп укинуо царине од 40 одсто на увоз бразилских пољопривредних производа.
Малопродајне цијене кафе у САД порасле су годишње за 40 посто у септембру, дијелом због царина.
Раст цијена хране главни је фактор који је довео до пада Трампове популарности на најнижи ниво од његовог повратка на власт, показало је истраживање Ројтерса/Ипсоса.
Трампова одлука, преко ноћи, долази након сличног налога објављеног прошлог петка за укидање царина на кафу и десетина других производа.
Бразил, водећи произвођач кафе, снабдијева Сједињене Државе, највећег свјетског потрошача кафе, с око трећином својих зрна.
У 12.38 по ГМТ, цијена арабика кафе на берзи ИЦЕ, која се користи као стандард за цијене кафе у свијету, пала је за 4,4 одсто и износила је око седам долара по килограму.
Раније током дана цијена је нагло пала више од шест одсто, што је најнижи ниво у посљедња два мјесеца.
Цијена робуста кафе, која се углавном користи за инстант кафу, пала је за 4,2 одсто и износила је 4.438 долара по метричкој тони, док је раније током дана пала за осам одсто.
