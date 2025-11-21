Logo
Велики напредак: Погледајте најзахтјевнију дионицу Коридора 5Ц кроз Српску

АТВ

21.11.2025

17:13

Вијадукт Путниково брдо
Вијадукт Путниково брдо

Радови на другој дионици Коридора 5Ц кроз Републику Српску – познатој као “Добојска обилазница” – интензивно напредују и из дана у дан све више попримају своје коначне обрисе.

Како наводе из предузећа Аутопутеви Републике Српске, неимари без предаха раде на терену, настојећи да грађанима Добоја и цијеле регије што прије испоруче најмодернију саобраћајницу првог ранга.

нермин никшић

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

"Не стајемо ни тренутка. Улажемо максималне напоре да ово буде једна од најквалитетнијих дионица, која ће олакшати путовање, послове и транспорт роба и услуга", саопштили су уз нови видео снимак с градилишта.

Комплексна дионица испуњена објектима: Чак 45% трасе чине тунели и мостови

Ова дионица почиње на сјеверу, од моста Костајница, а завршава се јужно од тунела Путниково брдо 2. На сјеверној страни је већ спојена на постојећу дионицу петља Руданка – петља Товира, док се на југу наставља на дионицу Медаково – Путниково брдо, која се примарно гради на територији ФБиХ на територији Тешња.

Сама сложеност трасе огледа се у податку да се отприлике 45% укупне дужине од 5,6 километара налази у објектима, укључујући:

  • Тунел Путниково брдо 1 (око 700 метара)
  • Тунел Путниково брдо 2 (око 1.200 метара)
  • Мост Костајница, дужине 328 метара
  • Вијадукт
  • Надвожњак
  • Бројне потпорне конструкције

Из Аутопутева Републике Српске раније је истакнуто да је геологија терена представљала велики изазов, посебно на тунелу Путниково брдо 1, гдје су ангажовани и међународни експерти како би се превазишли проблеми у ископима.

Најзахтјевнија дионица Коридора 5Ц кроз Републику Српску

Због великог броја објеката, тунела, мостова и сложених геолошких услова, ова дионица се сматра најзахтјевнијом на цијелом Коридору 5Ц кроз Републику Српску.

Упркос томе, радови напредују стабилно, а визуелни напредак на терену већ је видљив.

Извршење радова на “Добојској обилазници” важно је не само за локалну заједницу, већ и за цијелу БиХ, јер ће омогућити бржи, сигурнији и директнији саобраћај између Српске и другог ентитета и најважнијих транспортних праваца према Европској унији, пише "Бизнис инфо".

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

