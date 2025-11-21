Велики напредак: Погледајте најзахтјевнију дионицу Коридора 5Ц кроз Српску

Извор:
Радови на другој дионици Коридора 5Ц кроз Републику Српску – познатој као “Добојска обилазница” – интензивно напредују и из дана у дан све више попримају своје коначне обрисе.
Како наводе из предузећа Аутопутеви Републике Српске, неимари без предаха раде на терену, настојећи да грађанима Добоја и цијеле регије што прије испоруче најмодернију саобраћајницу првог ранга.
"Не стајемо ни тренутка. Улажемо максималне напоре да ово буде једна од најквалитетнијих дионица, која ће олакшати путовање, послове и транспорт роба и услуга", саопштили су уз нови видео снимак с градилишта.
Ова дионица почиње на сјеверу, од моста Костајница, а завршава се јужно од тунела Путниково брдо 2. На сјеверној страни је већ спојена на постојећу дионицу петља Руданка – петља Товира, док се на југу наставља на дионицу Медаково – Путниково брдо, која се примарно гради на територији ФБиХ на територији Тешња.
Из Аутопутева Републике Српске раније је истакнуто да је геологија терена представљала велики изазов, посебно на тунелу Путниково брдо 1, гдје су ангажовани и међународни експерти како би се превазишли проблеми у ископима.
Због великог броја објеката, тунела, мостова и сложених геолошких услова, ова дионица се сматра најзахтјевнијом на цијелом Коридору 5Ц кроз Републику Српску.
Упркос томе, радови напредују стабилно, а визуелни напредак на терену већ је видљив.
Извршење радова на “Добојској обилазници” важно је не само за локалну заједницу, већ и за цијелу БиХ, јер ће омогућити бржи, сигурнији и директнији саобраћај између Српске и другог ентитета и најважнијих транспортних праваца према Европској унији, пише "Бизнис инфо".
