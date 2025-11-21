Logo
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Извор:

СРНА

21.11.2025

17:04

Коментари:

2
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Ветерани Гарде "Пантери" пружили су данас подршку предсједничком кандидату СНСД-а Синиши Карану и поручили да неће Федерација БиХ бирати предсједника Републике Српске.

"Сматрамо да ће Каран наставити да води политике очувања Републике Српске које је водио Милорад Додик и да ће избором Карана Република Српска ући у мирније воде", саопштено је из Удружења ветерана.

Њихова једногласна подршка Карану услиједила је, кажу, након што су се одређени субјекти из Федерације БиХ масовно укључили у избор предсједника Републике Српске, прије свих Рамо Исак, СДП и Исламска заједница.

Удес код Приједора

Хроника

Тежак удес код Приједора - два возила у каналу

"Каран је човјек без мрље у каријери, дао је немјерљив допринос устројству институција Републике Српске којима служи већ 33 године", наводи се у саопштењу.

Ветерани Гарде "Пантери" позвали су све борце и симпатизере ове ратне јединице да изађу на изборе у недјељу и подрже Карана за предсједника Републике Српске.

