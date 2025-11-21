"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Извор:
СРНА
21.11.2025
17:04
Коментари:2
Ветерани Гарде "Пантери" пружили су данас подршку предсједничком кандидату СНСД-а Синиши Карану и поручили да неће Федерација БиХ бирати предсједника Републике Српске.
"Сматрамо да ће Каран наставити да води политике очувања Републике Српске које је водио Милорад Додик и да ће избором Карана Република Српска ући у мирније воде", саопштено је из Удружења ветерана.
Њихова једногласна подршка Карану услиједила је, кажу, након што су се одређени субјекти из Федерације БиХ масовно укључили у избор предсједника Републике Српске, прије свих Рамо Исак, СДП и Исламска заједница.
"Каран је човјек без мрље у каријери, дао је немјерљив допринос устројству институција Републике Српске којима служи већ 33 године", наводи се у саопштењу.
Ветерани Гарде "Пантери" позвали су све борце и симпатизере ове ратне јединице да изађу на изборе у недјељу и подрже Карана за предсједника Републике Српске.
