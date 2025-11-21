Сијарто: За све је важно што нови амерички план предвиђа укидање антируских санкција

Извор:
Sputnjik
21.11.2025
16:58
Мађарска сматра да је важно што нови амерички план за рјешавање украјинске кризе предвиђа укидање антируских санкција, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Према његовим ријечима, амерички план не води ка подјели свијета на блокове, већ ка обнављању односа јер се ради о укидању санкција и реинтеграцији Русије у свјетску привреду.
Сијарто је истакао да је то важно не само за Русију, него и за друге европске земље, укључујући Мађарску.
"Мир у Украјини одговара интересима безбједности и привреде Мађарске која у посљедње три и по године много изгубила усљед сукоба с којим нема никакве везе", рекао је Сијарто, пише Спутњик.
