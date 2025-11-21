Logo
Сијарто: За све је важно што нови амерички план предвиђа укидање антируских санкција

Sputnjik

21.11.2025

16:58

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска сматра да је важно што нови амерички план за рјешавање украјинске кризе предвиђа укидање антируских санкција, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Према његовим ријечима, амерички план не води ка подјели свијета на блокове, већ ка обнављању односа јер се ради о укидању санкција и реинтеграцији Русије у свјетску привреду.

Сијарто је истакао да је то важно не само за Русију, него и за друге европске земље, укључујући Мађарску.

судница

Хроника

Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

"Мир у Украјини одговара интересима безбједности и привреде Мађарске која у посљедње три и по године много изгубила усљед сукоба с којим нема никакве везе", рекао је Сијарто, пише Спутњик.

Петер Сијарто

