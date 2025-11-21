Дрога за силовање биће класификована као оружје

Извор:
Њемачка планира да у кривичним процесима третира употребу такозване дроге за силовање као оружје, изјавио је министар унутрашњих послова Александар Добринт.
"Ово даје основу за знатно строже кривично гоњење", рекао је Добринт.
Он је напоменуо да би жене требало да се осјећају безбједно и да могу слободно да се крећу свуда.
"Посвећени смо јасним посљедицама и досљедном спровођењу", истакао је Добринт на конференцији за новинаре.
Он је додао да је Влада фокусирана на случајеве насиља у породици, чије су жртве углавном жене.
Полиција је прошле године регистровала рекордних 266.000 жртава насиља у породици, што је више за 3,8 одсто него претходне године.
Готово 54.000 жена и дјевојчица биле су жртве сексуалних преступа у Њемачкој 2024. године, што је за 2,1 одсто више него годину раније. Од укупно броја жртава, њих 36 одсто биле су силоване или мета сексуалног напада.
Парламентарна дебата о закону којим се захтијева обавезна минимална затворска казна од пет година за употребу дроге за силовање одгођена је у октобру.
