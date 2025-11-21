Logo
Брачни пар у критичном стању послије тровања печуркама

Извор:

Танјуг

21.11.2025

14:05

Коментари:

1
Фото: Unsplash

Брачни пар налази се у критичном стању у болници у Грчкој, након што је конзумирао дивље печурке, а лекари се боре с временом како би што прије били подвргнути хитној трансплантацији јетре, пише данас Катимерини.

Мушкарац стар 65 година и жена од 55 година обољели су од акутне инсуфицијенције јетре, након што су појели печурке током манифестације посвећене сакупљању и дегустацији дивљих печурака у области сјеверне Грчке, преноси Тањуг.

Породица преминула у хотелу

Свијет

Откривен узрок смрти четворочлане породице

Неколико сати касније развили су тешке симптоме тровања и хитно су пребачени у болницу.

За 55-годишњу пацијенткињу већ је обезбијеђено мјесто у трансплантационом центру у Риму, гдје би требало да буде превезена током поподнева.

У току су и процедуре за премјештање 65-годишњег пацијента, такође у Италију, у најкраћем могућем року.

Здравствене власти Грчке подсјећају на висок ризик конзумирања дивљих печурака без стручног познавања врста, јер поједине могу бити изразито токсичне и довести до тешких, па и фаталних оштећења јетре.

Коментари (1)
