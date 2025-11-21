Logo
Црвени крст укида 2.900 радних мјеста и смањује буџет због пада донација

Извор:

Agencije/Reuters

21.11.2025

12:45

Фото: Pixabay

Међународни комитет Црвеног крста смањиће буџет за 2026. годину за 17 одсто, на 1,8 милијарди швајцарских франака, и укинуће 2.900 радних мјеста, саопштила је данас та организација.

Предсједница МКЦК-а Мирјана Шпољарић рекла је да "финансијска реалност" приморава организацију на тешке одлуке како би могла да настави да пружа кључну хуманитарну помоћ најугроженијима, пренио је Ројтерс.

novac prosjacenje

БиХ

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

Хуманитарни сектор суочава се са озбиљним мањком средстава, јер донатори преусмјеравају пажњу и ресурсе ка одбрани, док истовремено расту глобални сукоби и расељавање становништва, што, према ријечима Комитета, приморава организације да праве тешке изборе о расподјели помоћи.

Црвени крст

Отказ

