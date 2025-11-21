Црвени крст укида 2.900 радних мјеста и смањује буџет због пада донација

Извор:
Agencije/Reuters
21.11.2025
12:45
Међународни комитет Црвеног крста смањиће буџет за 2026. годину за 17 одсто, на 1,8 милијарди швајцарских франака, и укинуће 2.900 радних мјеста, саопштила је данас та организација.
Предсједница МКЦК-а Мирјана Шпољарић рекла је да "финансијска реалност" приморава организацију на тешке одлуке како би могла да настави да пружа кључну хуманитарну помоћ најугроженијима, пренио је Ројтерс.
Хуманитарни сектор суочава се са озбиљним мањком средстава, јер донатори преусмјеравају пажњу и ресурсе ка одбрани, док истовремено расту глобални сукоби и расељавање становништва, што, према ријечима Комитета, приморава организације да праве тешке изборе о расподјели помоћи.
