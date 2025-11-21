Logo
Large banner

Медвјед напао групу ученика, повријеђено 11 људи

Извор:

СРНА

21.11.2025

11:53

Коментари:

0
Медвјед напао групу ученика, повријеђено 11 људи
Фото: Unsplash

Најмање 11 људи повријеђено је када је медвјед напао групу ученика и наставника у Британској Колумбији, у Канади, саопштио је портпарол хитне службе Брајан Твејтс.

Медији јављају да је двоје људи у критичном стању, а да је двоје теже повријеђено.

Напад се догодио на пјешачкој стази у мјесту Бела Кула, 700 километара сјеверозападно од Ванкувера, пренио је АП.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Савјети

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

Наоружани полицајци послати су у подручје у којем се догодио напад, а становништву је речено да остане у затвореном простору и да избјегава ауто-пут.

Подијели:

Тагови:

medvjed

napad

Kanada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Ауто-мото

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

3 ч

0
Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Регион

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

3 ч

0

Више из рубрике

Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

Свијет

Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

5 ч

0
Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

Свијет

Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

5 ч

0
У Штутгарту први пут обиљежен Дејтонски мировни споразум

Свијет

У Штутгарту први пут обиљежен Дејтонски мировни споразум

5 ч

0
Етиопија: Расте број жртава од Марбург вируса, пошасти за коју не постоји вакцина

Свијет

Етиопија: Расте број жртава од Марбург вируса, пошасти за коју не постоји вакцина

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

15

23

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner