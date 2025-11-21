Медвјед напао групу ученика, повријеђено 11 људи

Извор:
СРНА
21.11.2025
11:53
Коментари:0
Најмање 11 људи повријеђено је када је медвјед напао групу ученика и наставника у Британској Колумбији, у Канади, саопштио је портпарол хитне службе Брајан Твејтс.
Медији јављају да је двоје људи у критичном стању, а да је двоје теже повријеђено.
Напад се догодио на пјешачкој стази у мјесту Бела Кула, 700 километара сјеверозападно од Ванкувера, пренио је АП.
Наоружани полицајци послати су у подручје у којем се догодио напад, а становништву је речено да остане у затвореном простору и да избјегава ауто-пут.
