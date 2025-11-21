Кремљ: Кијеву вријеме истиче

21.11.2025
13:44
Коментари:0
Кијев мора већ сада да донесе одговорну одлуку о мирном рјешавању, касније ће бити касно, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, преноси ТАСС.
Он је навео да америчка страна има одређена разматрања у вези са мировним планом, али да Русија и САД ни о чему конкретном не разговарају.
"Знамо да постоје могуће модификације и одобрене формулације, али званично нисмо добили ништа. Штавише, нешто сазнајемо из штампе, иако наши контакти нису прекинути и ми их никада не прекидамо", нагласио је Песков за новинаре.
Песков је напоменуо да Кремљ жели да преговори о Украјини буду успешни, па их зато неће водити у "мегафонском режиму".
"Руска страна остаје на платформи оних разговора који су одржани у Енкориџу... Постоје одређена разматрања америчке стране, али се у овом тренутку ни о чему конкретно не разговара. Ми смо потпуно отворени и задржавамо своју отвореност за мировне преговоре", поручио је портпарол Кремља.
Осим тога, истакао је да се простор за доношење одлуке шефа кијевског режима Владимира Зеленског смањује напредовањем руских снага.
"Подвући ћу: ефикасан рад наших војника треба да убеди Зеленског и његов режим да је боље да се договоре управо сада него касније. Простор за доношење одлуке се смањује како се губи територија услед офанзивних дејстава руских оружаних снага. Овде се чак не ради о рату – ријеч је о принуђивању Зеленског и његовом режима на мирно рјешење питања. Настављање борби за њих је бесмислено и опасно", нагласио је портпарол шефа руске државе.
Поручио је да кијевски режим мора да донесе одговорну одлуку, да то учини сада и да преузме одговорност.
У Кремљу не знају на чему се заснивају медијски наводи да САД наводно очекују да Кијев до 27. новембра потпише "мировни план" америчког предсједника Доналда Трампа.
Осим тога, Песков је истакао да би Русија радије сматрала да су уклањање "спорних питања" у односима Москве и Вашингтона и украјинско рјешавање два различита правца.
"И није нам баш пошло за руком да напредујемо у уклањању спорних питања. Практично нема помака", додао је он.
САД сматрају да уклањање ових несугласица у односима са Русијом треба да зависи од напретка у украјинском регулисању.
Портпарол Кремља је напоменуо да састанак предсједника Русије Владимира Путина и председника САД Доналда Трампа је потребан и важан, али му претходи велика домаћа припрема на експертском нивоу.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
24
15
23
15
20
15
16
15
13
Тренутно на програму