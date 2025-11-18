Откривен узрок смрти четворочлане породице

Извор:
Двоје мале дјеце и њихови родитељи су преминули током одмора у Турској, након чега је извршено неколико хапшења – али се сада појавио прелиминарни извјештај који би могао да ослободи неке осумњичене.
Након смрти породице из Хамбурга у Истанбулу, прелиминарни извјештај турског форензичког института додатно указује на хотел, према извјештајима медија.
У извјештају се наводи да је смрт четворочлане породице првенствено узрокована хемијским тровањем у хотелу, јавио је државни емитер ТРТ, позивајући се на неконачни документ.
Вјероватноћа тровања храном се сматра ниском. Међутим, истраге још нису завршене.
Након што су мајка и њено двоје мале дјеце преминули у Истанбулу прошле недјеље, отац је такође преминуо у болници у Истанбулу у понедјељак увече. Истражитељи су првобитно сумњали на тровање храном.
Такође су истраживали извјештаје о тровању хемикалијама које се користе за сузбијање штеточина у породичном хотелу. Узорци кориштених хемикалија се још увијек анализирају, према ТРТ-у.
Једанаест осумњичених је сада ухапшено. Према новинској агенцији Анадолија, у понедјељак увече су издате потјернице за четворо њих.
Међу њима су продавци слаткиша, пуњених дагњи и јела од телећих цријева (кокореч), као и власник кафића. Оптужени су за убиство из нехата. Породица је јела у објекту осумњичених.
Породица је сваке године долазила у Турску на одмор. Овог љета су уредили и реновирали поткровље у породичном стану у свом родном мјесту Болдавин.
"Планирали су да се преселе овамо. Ово је био њихов сан", рекао је отац преминуле жене.
Истанбул је годишње са више од 19 милиона туриста једна од најпосјећенијих метропола на свијету.
Туристичка канцеларија говори о томе како се град у потпуности опоравио након терористичких напада и политичких немира посљедњих година.
Према писању њемачких медија, и хигијенски стандарди у ресторанима су посљедњих година појачани.
