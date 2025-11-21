Logo
Предсједник Боливије укинуо Министарство правде

21.11.2025

14:44

Коментари:

0
Боливијски предсједник Родриго Пас Периера (Паз) укинуо је Министарство правде, након што је првобитно најавио замјену његовог шефа, јер је откривено да је скривао једну кривичну пресуду.

Пас Переира је новинарима поновио своје предизборно обећање да ће укинути министарство, тврдећи да је љевица, која је била на власти 20 година до његове инаугурације 8. новембра, користила то, према његовим ријечима, да прогони опозицију.

"Данас држим ријеч. Министарство прогона је завршено, министарство неправде је завршено, министарство које је коришћено за продавање пресуда је завршено", рекао је предсједник десног центра.

Луис Арсе

Свијет

Предсједник Боливије у центру скандала: Сарадница тврди да неће да призна дијете

Његова изјава у четвртак увече је услиједила само неколико сати након објављивања декрета о именовању Хорхеа Франца Гарсије за министра правде, који мијења Фредија Видовића.

Министар унутрашњих послова Марко Антонио Овиједо открио је да је Видовић 2015. године осуђен на три године затвора и да стога није подобан да обавља јавну функцију.

Бивши министар је осуђен за корупцију усмјерену на корист перуанског бизнисмена, бившег савјетника бившег предсједника те земље Ољанте Умале. Власти Боливије нису прецизирале да ли је одслужио казну.

Видовић је ступио на дужност дан након инаугурације Родрига Паса.

Прије него што је именован за министра правде, био је лични адвокат потпредсједника Боливије Едмонда Ларе.

Пас није прецизирао какву ће улогу Хорхе Франц Гарсија преузети након што министарство буде укинуто, нити да ли ће неко друго министарство преузети одговорности Министарства правде, које је посебно задужено за израду закона, сарадњу са властима и у одређеним случајевима за пружање правног заступања влади.

Bolivija

Коментари (0)
