Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Агенције

21.11.2025

16:47

0
Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Виши суд у Београду данас је 21. новембра правоснажно осудио редитеља и глумца Драгана Бјелогрлића на услову казну затвора од шест мјесеци са роком провјере од двије године.

Пресуда је донесена због насилничког понашања према колеги Предрагу Антонијевићу 23. августа 2021. године нишком хотелу "Амбасадор".

Како је за Танјуг рекла портпарол тог суда Ивона Чогурић суд је као неосноване одбио све жалбе и потврдио првостепену пресуду Првог основног суда у Београду.

Оштећени Антонијевић је упућен на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтјева.

Истрага у овом случају спроведена је у Нишу, али је након подизања оптужног предлога против Бјелогрлића Основни суд у Нишу затражио да се предмет делегира београдском суду, што је Врховни касациони суд (ВКС) одобрио из разлога процесне цјелисходности, пошто су и оптужени и оштећени, као и бранилац и свједоци из Београда.

Основно јавно тужилаштво у Нишу поднело је 26. новембра 2021. године суду оптужни предлог против Бјелогрлића јер је 23. августа 2021. године у раним јутарњим часовима више пута по глави ударио редитеља Предрага Антонијевића у нишком хотелу "Амбасадор".

Бјелогрлић је оптужен за кривично дјело насилничко понашање.

Он је на саслушању у тужилаштву признао извршење кривичног дијела и изразио жаљење.

Оба редитеља нашла су се у Нишу због манифестације 56. Филмски сусрети.

Dragan Bjelogrlić

пресуда

