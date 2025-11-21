Logo
Вујичић: СДП-у и Рами Исаку потребни подобни Срби, за српски народ избор је јасан

СРНА

21.11.2025

16:16

Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић оцијенио је данас да директно мијешање министра унутрашњих послова Федерације БиХ Раме Исака и СДП-а БиХ у изборни циклус у Републици Српској говори да су им пријеко потребни "неки подобни Срби" који ће вјероватно пристати на много чега, па и на смањење надлежности.

"С обзиром на то да су освједочени мрзитељи Републике Српске позвали да се гласа за Бранка Бланушу, значи да ће бити јасно гласачима у Српској за кога треба да гласају и да требају подржати Синишу Карана, правог и истинског патриоту и заштитника Републике Српске који ће наставити политику коју је водио предсједник СНСД-а Милорад Додик", рекао је Вујичић Срни.

Вујичић је нагласио да се људи из СНСД-а никада не би мијешали, нити их занима за кога ће гласати грађани у ФБиХ.

"Очигледно је да СДП-у и Исаку требају неки подобни Срби, а не СНСД", додао је Вујичић.

СДП БиХ је данас позвао своје чланове и симпатизере у Републици Српској да својим гласовима на предстојећим ванредним изборима подрже Бранка Бланушу за предсједника Републике Српске.

Министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак јуче се огласио поводом предстојећих избора у Републици Српској, поручивши грађанима да не подрже Синишу Карана, наводећи да је ријеч о "другом Додику".

Мирослав Вујичић

Пријевремени избори 2025

Рамо Исак

