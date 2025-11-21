Logo
Дјеца пронашла двије ручне бомбе

Извор:

СРНА

21.11.2025

16:14

Дјеца пронашла двије ручне бомбе
Фото: Pixabay

У општини Тузи дјеца су пронашла двије ручне бомбе у близини објеката у којима се налазе Царина, Полиција, Фронтекс, као и зграда у којој живе четири породице, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Директорат за ванредне ситуације МУП-а Црне Горе преузео је бомбе.

"Предузимамо мјере и радње на овом случају", саопштено је из Управе полиције.

Црна Гора

bombe

