Дјеца пронашла двије ручне бомбе

У општини Тузи дјеца су пронашла двије ручне бомбе у близини објеката у којима се налазе Царина, Полиција, Фронтекс, као и зграда у којој живе четири породице, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Директорат за ванредне ситуације МУП-а Црне Горе преузео је бомбе.
"Предузимамо мјере и радње на овом случају", саопштено је из Управе полиције.
