Званичници Српске и Србије стигли у новоизграђени објекат требињске болнице

Највиши званичници Републике Српске и Србије стигли су у Требиње, гдје ће данас свечано бити отворена нова болница "Свети архиђакон Стефан-9. јануар", у коју је уложено више од 120 милиона КМ.
Камен темељац за изградњу болнице положио је Милорад Додик, као предсједник Републике Српске, који ће присуствовати данашњој свечаности заједно са предсједником Србије Александром Вучићем.
Свечаном отварању присуствоваће и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, градоначелник Требиња Мирко Ћурић, бројни други званичници и свештенство Српске православне цркве.
Нови болнички комплекс резултат је јасне стратешке визије и опредјељења руководства Републике Српске да улаже у здравље људи, сигурност заједнице и равномјеран развој свих крајева Српске.
Градња болнице у требињском насељу Придворци почела је полагањем камена темељца у јуну 2023. године, а та инвестиција коштала је више од 128.000.000 КМ.
Нова болница у Требињу опремљена је најсавременијом медицинском опремом, простире се на 41.080 метара квадратних уређене површине.
Са више од 20 служби и одјељења, 223 кревета и савременом медицинском опремом, пацијентима ће бити доступна здравствена заштита на највишем нивоу.
Тренутно на програму