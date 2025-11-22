Logo

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

СРНА

22.11.2025

17:17

0
Руска Федерација је и те како досљедна у примјени Дејтонског мировног споразума онако како је написан и усвојен прије 30 година и руска подршка је веома важна, рекао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Врањеш је подсјетио да је Руска Федерација један од гараната Дејтонског мировног споразума и истакао да је веома важна њена подршка у примјени тог споразума, као што су важни и и сусрети Милорада Додика са руским предсједником Владимиром Путином.

Он је нагласио да је комплетан државни врх Русије, министар спољних послова Сергеј Лавров, потврдили да и данас чврсто стоје на ономе што је потписано у Дејтону.

- То је важно и за Републику Српску, али и за БиХ јер је тај споразум успоставио мир и политички систем, те на бази тога ми данас одржавамно некакав поредак који је за нас јако важан. Важна нам је подршка Руске Федерације - рекао је Врањеш новинарима на Мећавнику гдје присуствује Међународном фестивалу документарног филма "РТ.Док: Време наших хероја".

Aleksandar Vranješ

