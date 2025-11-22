Како нагло захлађење утиче на срце и ко је најугроженији?

Извор:
Она
22.11.2025
16:58
Коментари:0
Временски ролеркостер који имамо ових дана није само непријатан, већ може озбиљно да уздрма срце. Минус ујутру па скоро прољеће послије подне стављају организам под додатни стрес, а кардиолози одавно упозоравају да такве промјене времена најтеже подносе хронични болесници.
- Велике температурне осцилације смањују могућност организма да се брзо адаптира, рекао је др Стево Стојић.
Друштво
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце
Здрави и тренирани људи лакше подносе промјене, док хронични кардиоваскуларни, плућни и реуматолошки болесници најчешће осјете тегобе.
Хладноћа сама по себи сужава крвне судове и повећава притисак. Кад се томе дода слана храна, касна вечера или чашица више, добијамо комбинацију која лако може да надјача и уредну терапију. Многи тада први пут осјете главобољу, вртоглавицу, промјену расположења или тежину у грудима.
- Велика хладноћа прави вазоконстрикцију и повећава крвни притисак. Ако неко притом унесе већу количину соли или алкохола, ризик од скока притиска је много већи, чак и код људи који редовно узимају терапију, објаснио је др Стојић.
Економија
Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона
Око половине становништва спада у такозване метеоропате. Није то званична дијагноза, али јесте стање које умије да поквари дан. Код некога се јави депресивно расположење, код некога болови у зглобовима, код трећег напетост и раздражљивост.
- Метеоропатија није опасна, али јесте непријатна. Људи могу да имају главобољу, бол у зглобовима или промјене расположења, зато треба водити рачуна о исхрани и избјегавати слану и тешку храну, посебно када нагло захлади.
У овим данима кључ је у лаганој исхрани, топлим супама, више поврћа и мање масних оброка у вечерњим сатима. Тијело једноставно брже реагује, па све што га оптерети прави додатни проблем.
Физичка активност је пожељна, али не нагла. Ако дуго нисте тренирали, минус десет није тренутак да започнете нову фитнес еру. Шетња, лагани темпо и постепено привикавање телу најбезбједнији су пут.
Република Српска
Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''
- Све мора постепено. Не можете из топлог простора да скочите у воду од три степена, као ни да трчите на минус петнаест без припреме. То тијело доживљава као шок, нагласио је кардиолог.
Хладна вода и туширање топло хладно заиста имају ефекте на имунитет, али само код људи који су здрави и претходно прегледани.
- Најважније је ништа не радити на силу. Прво стопала, па руке, па леђа. Слушајте тијело. Довољно је двадесет секунди хладне воде, па пребацивање на топлу. То је тренинг крвних судова.
Друштво
На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство
Нагла захлађења не можемо да спријечимо, али можемо да се припремимо. Кад срце добије равнотежу, остатак зиме прође много лакше.
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму