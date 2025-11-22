Научно доказано: Супа има противупална својства

22.11.2025
14:10
Коментари:0
Супа од костију беспријекорно спаја древну традицију и савремене вриједности и веома је цијењена због својих хранљивих и љековитих својстава.
Међутим, многе савремене користи које се приписују овом јелу су теоретске и нису увијек поткријепљене научним доказима, а већина студија о здравственим предностима се фокусира на појединачне састојке у чорби.
Ипак, неки наводи су поткрепљени науком. У посљедњих неколико година, истраживања говоре да супа од костију има антиинфламаторна својства која смањују симптоме улцерозног колитиса. Хијалуронан и хондроитин сулфат у пилеће-поврћној чорби са костима успоравају прогресију остеопорозе, налази су студије објављена у магазину Journal of Food Science.
Супа од костију је посебан облик јела који се припрема тако што се кости говеђег, овчијег, пилећег, ћурећег или свињског меса кувају у води 12 до 24 часа. Добар део течности је богат колагеном и протеинима, као и микроелеменатима. Ови нутријенти су витални за здравље - колаген обезбеђује структуру, подршку и снагу кожи, мишићима, костима и везивном ткиву, док је протеин кључан за изградњу и обнављање мишића, коже и других ткива, као и за подршку имунитету, регулисање крвног притиска, здравље костију, осећај ситости и контролу тежине.
"Што дуже кувате кости и држите их у чорби, добићете више протеина и колагена из костију", наглашавају нутриционисти и додају да су ту и микроелеменати, као што су аминокиселине, калијум, калцијум, магнезијум, фосфор, гвожђе, селен, витамин А и Б. Такође је нискокалорична - обично 50 до 80 калорија по порцији, од чега је већина протеин.
Постоје разлози да се вјерује да конзумирање супе од костију може помоћи здрављу цријева и цревном микробиому тако што штити цријевну баријеру, кажу стручњаци.
"Облога цријева помаже варење, а током времена она може ослабити и довести до синдрома пропустљивих цријева. Поред тога, редовна конзумација чорбе од костију може смирити стомак и бити корисна код упале", наглашавају.Неки минерали у супи, као што су магнезијум, гвожђе и селен, помажу имунитету, заједно са аминокиселинама, па ако је зима и желимо да подржимо свој имунитет, ово би било корисно, јасни су нутриционисти. Поред тога, конзумирање чорбе може помоћи код мишићних грчева због електролита које садржи, као и функције нервног система и мишића.
Занимљивости
Мјесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити
Оно што многе занима јесте колико колаген из супе заправо помаже телу да обнови свој колаген.
"Ова супе јесте богата колагеном, али научни докази о томе да конзумација колагена подстиче производњу колагена у тијелу су ипак ограничени", истичу стручњаци.
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму