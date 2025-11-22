Logo

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

Извор:

Танјуг

22.11.2025

10:49

Коментари:

0
Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом
Фото: Unsplash

У америчкој савезној држави Вашингтон забиљежен је први смртни случај од птичијег грипа, саопштили су здравствени званичници.

Како је наведено, мушкарац из те државе преминуо је од ријетког соја птичијег грипа, а ризик од ширења епидемије је низак.

Старији мушкарац са постојећим здравственим проблемима, лијечен је од симптома птичијег грипа соја Х5Н5 као прва позната особа заражена тим типом вируса, преноси Ен-би-си Њуз.

68297bd1f1bf6 vatikan

Регион

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

Раније овог мјесеца, амерички Центри за контролу и превенцију болести издали су саопштење о активним инфекцијама у којем се наводи да нема информација које би указивале на то да је "ризик по јавно здравље повећан због овог случаја инфекције вирусом Х5Н5.

Подијели:

Тагови:

virus

Ptičiji grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Наука и технологија

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

20 мин

0
Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Свијет

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

23 мин

0
Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију

Свијет

Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију

27 мин

0
Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

Регион

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

16 мин

0

Више из рубрике

Нови фластер помаже срцу да се опорави након удара

Здравље

Нови фластер помаже срцу да се опорави након удара

1 ч

0
Руски научници први пут уништили тумор ултразвуком

Здравље

Руски научници први пут уништили тумор ултразвуком

17 ч

0
Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће

Здравље

Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће

19 ч

0
Нова студија објашњава зашто је теже смршати зими

Здравље

Нова студија објашњава зашто је теже смршати зими

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner