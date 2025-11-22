Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

Извор:
У америчкој савезној држави Вашингтон забиљежен је први смртни случај од птичијег грипа, саопштили су здравствени званичници.
Како је наведено, мушкарац из те државе преминуо је од ријетког соја птичијег грипа, а ризик од ширења епидемије је низак.
Старији мушкарац са постојећим здравственим проблемима, лијечен је од симптома птичијег грипа соја Х5Н5 као прва позната особа заражена тим типом вируса, преноси Ен-би-си Њуз.
Раније овог мјесеца, амерички Центри за контролу и превенцију болести издали су саопштење о активним инфекцијама у којем се наводи да нема информација које би указивале на то да је "ризик по јавно здравље повећан због овог случаја инфекције вирусом Х5Н5.
