Logo

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Извор:

Б92

22.11.2025

17:16

Коментари:

0
Лоше вијести за Николу Јокића и екипу
Фото: Танјуг/АП

Ерон Гордон, кошаркаш Денвер Нагетса, повриједио се на утакмици против Хјустон Рокетса.

Никола Јокић предводио је Денвер до побједе у Хјустону од 112:109, али је мрљу на тријумф бацила повреда саиграча.

Гордон је меч напустио већ у првој четвртини, жалећи се на повреду задње ложе.

Ilu-srce-010925

Здравље

Како нагло захлађење утиче на срце и ко је најугроженији?

Шеф стручног штаба Нагетса Дејвид Аделман је послије меча говорио о Гордоновом стању, откривши да повреда није наивне природе и да ће искусни крилни центар готово извјесно морати да проведе неко вријеме ван паркета.

Како ствари стоје, Гордон је обновио, односно погоршао повреду због које је пропустио претходни меч против Пеликанса, а тренутно није тачно познато колико ће морати да одсуствује.

Објекат компаније Дукат

Економија

Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона

Гордон у досадашњем дијелу сезоне биљежи 18,8 поена уз 53,6% шута из игре и 5,9 ухваћених скокова, а Нагетси су на 12-3.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Denver Nagetsi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''

Република Српска

Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''

2 ч

0
На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Друштво

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

2 ч

0
Три брата открила богатство у поткровљу

Занимљивости

Три брата открила богатство у поткровљу

2 ч

0
Kupus

Здравље

Ови људи не би требало да једу кисели купус

3 ч

0

Више из рубрике

Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Кошарка

Јокић објаснио шта је кумовало побједи

4 ч

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Кошарка

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

11 ч

0
АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Кошарка

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

22 ч

0
Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

Кошарка

Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner