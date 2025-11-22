Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Извор:
Ерон Гордон, кошаркаш Денвер Нагетса, повриједио се на утакмици против Хјустон Рокетса.
Никола Јокић предводио је Денвер до побједе у Хјустону од 112:109, али је мрљу на тријумф бацила повреда саиграча.
Гордон је меч напустио већ у првој четвртини, жалећи се на повреду задње ложе.
Шеф стручног штаба Нагетса Дејвид Аделман је послије меча говорио о Гордоновом стању, откривши да повреда није наивне природе и да ће искусни крилни центар готово извјесно морати да проведе неко вријеме ван паркета.
Како ствари стоје, Гордон је обновио, односно погоршао повреду због које је пропустио претходни меч против Пеликанса, а тренутно није тачно познато колико ће морати да одсуствује.
Гордон у досадашњем дијелу сезоне биљежи 18,8 поена уз 53,6% шута из игре и 5,9 ухваћених скокова, а Нагетси су на 12-3.
