Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

Извор:

Агенције

21.11.2025

18:01

Коментари:

0
Српски кошаркаш Бобан Марјановић (37) могао би опет да заигра у АБА лиги.

Високи центар требало би да потпише уговор са љубљанском Илиријом, преноси тамошњи "Спорт Клуб".

Марјановић је посљедњи пут у регионалном шампионату наступао 2015. године, када је освојио титулу са Црвеном звездом.

Како се наводи, Илирија је већ неколико мјесеци у контакту са Марјановићем. Спортски директор Саша Дончић такође се састао са њим прије неколико седмице у Сједињеним Државама.

Потенцијални долазак популарног Бобија би био свакако велики маркетиншки потез Илирије, која је у власништву Перспектива групе, коју држи брачни пар, најбогатији у овој земљи.

Марјановић је каријеру почео у Хемофарму, био је члан ЦСКА, Жалгириса и Нижњег Новгорода, прије него што се вратио у Србију, у редове крагујевачког Радничког.

Наредна станица била му је Мега, а онда и двогодишњи мандат у Црвеној звезди, који му је отворио врата НБА лиге.

Тамо је наступао за Сан Антонио, Детроит, ЛА Клиперсе, Филаделфију, Далас и Хјустон. Вратио се у Европу 2024, у Фенер, одакле је у јануару ове године прешао у кинески Жецјан Лајонс.

Boban Marjanović

ABA liga

