Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Извор:

АТВ

19.11.2025

21:01

Коментари:

0
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее доживјели су тежак пораз у петом колу групе Е ФИБА Лиге шампиона против Вирзбурга резултатом 56:85.

Овим неуспјехом тим Ненада Стефановића је коло прије краја остао без шанси за пласман у наредну фазу такмичења.

Гости су од почетка контролисали утакмицу и из четвртине у четвртину повећавали разлику.

"Никада се немоћније нисмо осјећали на терену. Борили смо се до краја, али на нама је да даље анализирамо", рекао је тренер Игокее Ненад Стефановић за АТВ.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Маркус Кар са 19 поена, 16 је додао Дејвид Муенкат.

За екипу Игокее 15 поена постигао Џевон Бес.

