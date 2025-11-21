Једна дјевојчица умрла, друга у болници послије посјете зубару

Извор:
Једна шестогодишња дјевојчица је преминула након интервенције у приватној зубарској клиници у шпанском граду Валенсији, док је друга, стара четири године, хоспитализована након боравка на истој клиници, преносе данас локални медији.
Како су навели извори у Министарству здравља, прва дјевојчица је јуче поподне примљена на ургентно одјељење Болнице де ла Рибера са кардиореспираторним застојем, након што је претходно била подвргнута интервенцији на приватној зубној клиници, пренијела је агенција Ефе.
Према истим изворима, љекарско особље је безуспјешно покушало реанимацију.
Нешто раније, у исту болницу је примљена и четворогодишња дјевојчица која је такође била на тој приватној клиници, а код ње су регистровани грозница, повраћање и поспаност.
Након стабилизације и опсервације, љекари су одлучили да она буде пребачена на педијатријско ургентно одељење Универзитетске клиничке болнице у Валенсији, гдје се и даље налази, наводи Ефе.
Инспекција Министарства здравља отворила је истрагу како би утврдила све околности овог случаја и наложила суспензију активности зубне клинике.
