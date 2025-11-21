Logo
Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет

Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет
Фото: Unsplash

Према фенг шуију, постоји један угао у кући који делује као прави магнет за новац и благостање.

Ако желите да активирате енергију просперитета, прво што треба да урадите јесте да уклоните сав сувишан намештај из тог дијела дома и поставите – биљку.

Шта је „угао богатства“?

У фенг шуију, угао богатства је део дома који привлачи енергију новца и утиче на финансијску стабилност. Ова древна вјештина користи мапу простора, познату као багуа, како би одредила тачку у кући која појачава обиље и напредак. Ипак, важно је имати на уму да је фенг шуи систем вјеровања, а не гаранција финансијског успјеха.

Према правилима, угао који симболизује новац налази се у крајњем лијевом дијелу дома када стојите на улазним вратима. Када га пронађете, провјерите у каквом је стању. Ако је претрпан стварима, пун прашине или запуштен, то симболично говори о нереду у вашим финансијама.

Ако желите да привучете новац, фенг шуи савјетује следеће:

1. Додајте симболе богатства

Активирајте енергију напретка тако што ћете у овај угао поставити предмете који симболизују обиље. То могу бити:

- украси златне боје,

- новчићи,

- луксузни детаљи,

- кристали попут аметиста, који доносе мир и осећај обиља.

2. Унесите елементе дрвета и воде

Ови елементи подстичу раст и проток добре енергије. Препоручује се:

- биљка жада (биљка новца) или друге живе биљке које асоцирају на напредак,

- мала декоративна фонтана, али са чистом водом,

- умјетничка дела која приказују воду, ако вам је фонтана непрактична.

3. Поправите све што је поломљено

Фенг шуи посебно наглашава важност реда и функционалности у дому. Зато би требало:

- да простор буде чист и уредан,

- да се поломљени предмети поправе или замијене,

- да се из угла богатства уклони све што не служи сврси.

Уређена кухиња, дневна и спаваћа соба, као и ослобађање од непотребних ствари, доприносе да енергија слободно тече кроз дом — а према фенг шуију, то отвара простор и за финансијско благостање, пише Ало.

Тагови:

biljka

Feng šui

