Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет

Према фенг шуију, постоји један угао у кући који делује као прави магнет за новац и благостање.
Ако желите да активирате енергију просперитета, прво што треба да урадите јесте да уклоните сав сувишан намештај из тог дијела дома и поставите – биљку.
У фенг шуију, угао богатства је део дома који привлачи енергију новца и утиче на финансијску стабилност. Ова древна вјештина користи мапу простора, познату као багуа, како би одредила тачку у кући која појачава обиље и напредак. Ипак, важно је имати на уму да је фенг шуи систем вјеровања, а не гаранција финансијског успјеха.
Према правилима, угао који симболизује новац налази се у крајњем лијевом дијелу дома када стојите на улазним вратима. Када га пронађете, провјерите у каквом је стању. Ако је претрпан стварима, пун прашине или запуштен, то симболично говори о нереду у вашим финансијама.
Ако желите да привучете новац, фенг шуи савјетује следеће:
Активирајте енергију напретка тако што ћете у овај угао поставити предмете који симболизују обиље. То могу бити:
- украси златне боје,
- новчићи,
- луксузни детаљи,
- кристали попут аметиста, који доносе мир и осећај обиља.
Ови елементи подстичу раст и проток добре енергије. Препоручује се:
- биљка жада (биљка новца) или друге живе биљке које асоцирају на напредак,
- мала декоративна фонтана, али са чистом водом,
- умјетничка дела која приказују воду, ако вам је фонтана непрактична.
Фенг шуи посебно наглашава важност реда и функционалности у дому. Зато би требало:
- да простор буде чист и уредан,
- да се поломљени предмети поправе или замијене,
- да се из угла богатства уклони све што не служи сврси.
Уређена кухиња, дневна и спаваћа соба, као и ослобађање од непотребних ствари, доприносе да енергија слободно тече кроз дом — а према фенг шуију, то отвара простор и за финансијско благостање, пише Ало.
