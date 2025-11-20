Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

Извор:
Мрље од кафе, трагови кућних љубимаца или обична свакодневна прљавштина могу учинити да ваш тепих изгледа занемарено. Прије него што посегнете за скупим комерцијалним производима за чишћење, испробајте овај једноставан домаћи спреј који можете направити од неколико састојака које већ имате код куће.
Овај домаћи спреј за чишћење тепиха је јефтинија и природнија алтернатива производима који се купују у продавници пуним хемикалија. Осим што је ефикасан, сигуран је за употребу у кући и заиста ће освјежити ваш тепих.
– 1 кашика соде бикарбоне
– 1/3 шоље (око 70 мл) сирћета
– 300 мл вреле воде
– 1 кашика детерџента за веш
– Празна боца са распршивачем
Сипајте све састојке у боцу са распршивачем и добро протресите док се сода бикарбона потпуно не раствори.
Попрскајте смјесу на мрље на тепиху и њежно истрљајте четком.
Не само да освјежава влакна и враћа боју тепиху, већ га и дезинфикује, чинећи простор здравијим. Додатни плус? Идеално је рјешење за домове са дјецом и кућним љубимцима, јер не садржи агресивне хемикалије.
Након што се тепих осуши, добро га усисајте да бисте уклонили преосталу прљавштину и освјежили влакна.
