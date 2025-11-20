Logo
Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

Крстарица

20.11.2025

20:07

Тепих
Фото: Pexels/Ksenia Chernaya

Мрље од кафе, трагови кућних љубимаца или обична свакодневна прљавштина могу учинити да ваш тепих изгледа занемарено. Прије него што посегнете за скупим комерцијалним производима за чишћење, испробајте овај једноставан домаћи спреј који можете направити од неколико састојака које већ имате код куће.

Домаћи спреј за чишћење тепиха

Овај домаћи спреј за чишћење тепиха је јефтинија и природнија алтернатива производима који се купују у продавници пуним хемикалија. Осим што је ефикасан, сигуран је за употребу у кући и заиста ће освјежити ваш тепих.

Домаћи састојци спреја за чишћење тепиха:

– 1 кашика соде бикарбоне

– 1/3 шоље (око 70 мл) сирћета

– 300 мл вреле воде

– 1 кашика детерџента за веш

– Празна боца са распршивачем

Домаћи спреј за чишћење тепиха – примјена:

Сипајте све састојке у боцу са распршивачем и добро протресите док се сода бикарбона потпуно не раствори.

Попрскајте смјесу на мрље на тепиху и њежно истрљајте четком.

Не само да освјежава влакна и враћа боју тепиху, већ га и дезинфикује, чинећи простор здравијим. Додатни плус? Идеално је рјешење за домове са дјецом и кућним љубимцима, јер не садржи агресивне хемикалије.

Након што се тепих осуши, добро га усисајте да бисте уклонили преосталу прљавштину и освјежили влакна.

tepih

čišćenje

