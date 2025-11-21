Брод са више од 3.000 крава мистериозно нестао са радара

Извор:
Брод за превоз стоке „Спиридон II“, који је преносио више од 3.000 говеда из Уругваја, мистериозно је нестао са радара у Средоземном мору између Италије и Туниса, објавио је Дер Стандард.
Пловило је 20. септембра испловило из Монтевидеа и 22. октобра стигло до турске обале код Бандирме, гдје је недјељама чекало дозволу за искрцавање терета.
Турске власти одбиле су да приме брод јер стока није имала потребне ушне маркице, а дио животиња није одговарао документацији, па је 15 фирми које су поднијеле захтјев за увоз одбијено. Након што је 8. новембра само преузео залихе, брод је остао да кружи око обале – све док његов сигнал није потпуно нестао.
Стручњаци упозоравају да, уколико се брод ускоро не пронађе, ситуација мора бити третирана као ванредно стање. Сумња се и да је деактивација система АИС можда учињена да би се прикрило илегално избацивање животињских лешева или стајњака у море, што је строго забрањено.
Њемачка Фондација за добробит животиња наводи да би, уколико се „Спиридон II“ врати у Уругвај, мало говеда преживјело. Животиње су, како тврде, мјесецима затворене у измету, под екстремно високим нивоима амонијака, а многе су и трудне, па су побачаји и угинућа готово извјесни. На броду нема опреме за мужу, а посада није обучена за бригу о теладима, што додатно погоршава ситуацију, пише Информер.
