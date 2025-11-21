Петковић: Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке

Извор:
СРНА
21.11.2025
17:29
Потези и позиви из ФБиХ неће одређивати одлуке у Републици Српској, изјавио је посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.
Он је навео да су ставови СДП-а БиХ и федералног министра унутрашњих послова Раме Исака о подршци кандидату СДС-а Бранку Блануши на предстојећим предсједничким изборима у Републици Српској њихов политички избор и одраз односа у ФБиХ, те истакао да то нема никаквог утицаја на рад институција Републике Српске.
"Република Српска остаје досљедна, јединствена и фокусирана на интересе својих грађана и неће се обазирати на изјаве оних који желе укидање Српске", истакао је Петковић.
Он је рекао да Република Српска води своју политику, у оквиру својих надлежности.
"Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке или дестабилизују наш политички простор", поручио је Петковић.
