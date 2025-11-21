Logo
Петковић: Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке

Извор:

СРНА

21.11.2025

17:29

Петковић: Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке
Фото: ATV

Потези и позиви из ФБиХ неће одређивати одлуке у Републици Српској, изјавио је посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.

Он је навео да су ставови СДП-а БиХ и федералног министра унутрашњих послова Раме Исака о подршци кандидату СДС-а Бранку Блануши на предстојећим предсједничким изборима у Републици Српској њихов политички избор и одраз односа у ФБиХ, те истакао да то нема никаквог утицаја на рад институција Републике Српске.

Вијадукт Путниково брдо

Економија

Велики напредак: Погледајте најзахтјевнију дионицу Коридора 5Ц кроз Српску

"Република Српска остаје досљедна, јединствена и фокусирана на интересе својих грађана и неће се обазирати на изјаве оних који желе укидање Српске", истакао је Петковић.

Он је рекао да Република Српска води своју политику, у оквиру својих надлежности.

"Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке или дестабилизују наш политички простор", поручио је Петковић.

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Милан Петковић

Коментари (0)
