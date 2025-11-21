Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

Извор:
Зеничко-добојски кантон (ЗДК) уплатио је средства Федералном фонду ПИО у износу од 3.458.500 КМ, чиме је испуњено обећање да ће за 34.525 пензионера с подручја тог кантона бити осигурана једнократна помоћ у висини од 100 КМ.
Средства су обезбијеђена унутрашњим прерасподјелама у оквиру надлежних министарстава.
Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице осигурало је 400.000 КМ, док је преостали износ од 3.058.500 КМ обезбиједило Министарство финансија ЗДК.
Право на помоћ остварују пензионери који примају минималну пензију, као и корисници сразмјерних пензија чији износ не достиже ниво минималне пензије у ФБиХ.
Федерални фонд ПИО извршиће исплату помоћи уз пензију за новембар, у складу с достављеним средствима, саопштено је из Прес службе ЗДК.
