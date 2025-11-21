Logo
Large banner

Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

Извор:

АТВ

21.11.2025

17:47

Коментари:

0
Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима
Фото: АТВ

Зеничко-добојски кантон (ЗДК) уплатио је средства Федералном фонду ПИО у износу од 3.458.500 КМ, чиме је испуњено обећање да ће за 34.525 пензионера с подручја тог кантона бити осигурана једнократна помоћ у висини од 100 КМ.

Средства су обезбијеђена унутрашњим прерасподјелама у оквиру надлежних министарстава.

Milan Petković

Република Српска

Петковић: Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке

Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице осигурало је 400.000 КМ, док је преостали износ од 3.058.500 КМ обезбиједило Министарство финансија ЗДК.

Право на помоћ остварују пензионери који примају минималну пензију, као и корисници сразмјерних пензија чији износ не достиже ниво минималне пензије у ФБиХ.

Вијадукт Путниково брдо

Економија

Велики напредак: Погледајте најзахтјевнију дионицу Коридора 5Ц кроз Српску

Федерални фонд ПИО извршиће исплату помоћи уз пензију за новембар, у складу с достављеним средствима, саопштено је из Прес службе ЗДК.

Подијели:

Тагови:

Пензионери

jednokratna pomoć

пензије

pomoć

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Република Српска

Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

1 ч

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

1 ч

0
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

1 ч

0
Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: СДП-у и Рами Исаку потребни подобни Срби, за српски народ избор је јасан

2 ч

0

Више из рубрике

Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

Друштво

Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

4 ч

0
Евро паре новац

Друштво

Полиција упозорава: Појавиле се лажне новчанице

8 ч

0
Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Друштво

Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

8 ч

0
Са тржишта повучени мишићи за пливање

Друштво

Са тржишта повучени мишићи за пливање

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner