Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

На подручју Републике Српске и Федерације БиХ сутра се очекује хладно и нестабилно вријеме, уз јачи снијег и пораст сњежног покривача, који ће у вишим предјелима запада достићи висину и до пола метра.
На крајњем југу падаће киша, а највише сњежних падавина очекује се на југозападу и западу, док ће их најмање бити на сјевероистоку, нарочито у Семберији и Посавини, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У брдско-планинским предјелима запада дуваће јак вјетар који ће стварати вијавице и наносе снијега. До вечери се очекује сњежни покривач од око два центиметра на сјевероистоку до око 20 центиметара на западу, а у вишим предјелима запада и до пола метра.
Падавине ће у ноћи на недјељу, 23. новембар, ослабити и постепено престати, а дуваће слаб до умјерен вјетер сјеверних смјерова, а у вишим предјелима повремено јак.
Највиша дневна температура ваздуха биће од минус један до четири степена, на југу до 12, а у вишим предјелима од минис три степена Целзијусова, а минимална од минус три до један, на југу до девет степени.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава облачно вријеме са кишом, док је на планинама и у Крајини регистрован и снијег.
Температура измјерена у 13.00 часова: Мраковица минус један, Кнежево нула, Мркоњић Град, Рибник, Шипово, Бугојно и Јајце један, Добој, Нови Град, Приједор, Хан Пијесак, Бихаћ, Дрвар и Сански Мост два, Бањалука, Србац и Тузла три, Ливно и Зеница четири, Бијељина, Сребреница и Сарајево пет, Соколац 6, Калиновик и Чемерно седам, Вишеград девет, Фоча 10, Рудо 11, Мостар 12, Билећа и Требиње 13 степени Целзијусових.
