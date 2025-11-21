Logo
Large banner

Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

Извор:

СРНА

21.11.2025

14:02

Коментари:

0
Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

На подручју Републике Српске и Федерације БиХ сутра се очекује хладно и нестабилно вријеме, уз јачи снијег и пораст сњежног покривача, који ће у вишим предјелима запада достићи висину и до пола метра.

На крајњем југу падаће киша, а највише сњежних падавина очекује се на југозападу и западу, док ће их најмање бити на сјевероистоку, нарочито у Семберији и Посавини, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У брдско-планинским предјелима запада дуваће јак вјетар који ће стварати вијавице и наносе снијега. До вечери се очекује сњежни покривач од око два центиметра на сјевероистоку до око 20 центиметара на западу, а у вишим предјелима запада и до пола метра.

Снијег- Србија-03102025 (1)

Друштво

Данас у већини предјела снијег

Падавине ће у ноћи на недјељу, 23. новембар, ослабити и постепено престати, а дуваће слаб до умјерен вјетер сјеверних смјерова, а у вишим предјелима повремено јак.

Највиша дневна температура ваздуха биће од минус један до четири степена, на југу до 12, а у вишим предјелима од минис три степена Целзијусова, а минимална од минус три до један, на југу до девет степени.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава облачно вријеме са кишом, док је на планинама и у Крајини регистрован и снијег.

Козара снијег

Друштво

Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Температура измјерена у 13.00 часова: Мраковица минус један, Кнежево нула, Мркоњић Град, Рибник, Шипово, Бугојно и Јајце један, Добој, Нови Град, Приједор, Хан Пијесак, Бихаћ, Дрвар и Сански Мост два, Бањалука, Србац и Тузла три, Ливно и Зеница четири, Бијељина, Сребреница и Сарајево пет, Соколац 6, Калиновик и Чемерно седам, Вишеград девет, Фоча 10, Рудо 11, Мостар 12, Билећа и Требиње 13 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Снијег

padavine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Италију погодило сњежно невријеме

Свијет

Италију погодило сњежно невријеме

16 ч

0
Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру

Република Српска

Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру

22 ч

2
Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

Друштво

Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

1 д

0
Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

Свијет

Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

1 д

0

Више из рубрике

Евро паре новац

Друштво

Полиција упозорава: Појавиле се лажне новчанице

4 ч

0
Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Друштво

Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

5 ч

0
Са тржишта повучени мишићи за пливање

Друштво

Са тржишта повучени мишићи за пливање

5 ч

0
Срђан Кевац: Телевизија неће нестати, мора се трансформисати

Друштво

Срђан Кевац: Телевизија неће нестати, мора се трансформисати

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

23

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

15

10

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner