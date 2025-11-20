Logo
Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру

20.11.2025

16:55

Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је одговорне за зимско одржавање путева, с на то да су најављене падавине, да снијег не изненади у новембру.

- Имамо најаву падавина, па још једном подсјећам све у ланцу одговорних да нас не изненади снијег у новембру. Да не буде уморили смо се или нисмо знали - објавио је Минић на Иксу.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Огласио се МУП Српске о нападу на полицајца

Из Републичког хидрометеоролошког завода од вечерас су најавили захлађење, пад температуре и снијег. Јаче падавине сутра се очекују у већини крајева, које ће према крају дана прећи у снијег. Највише снијега биће на западу, од пет до 15 центиметара, на планинама и више од 30 центиметара.

Најмање сњежних падавина очекује се у Херцеговини, Семберији и Посавини.

Саво Минић

