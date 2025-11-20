Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру

20.11.2025
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је одговорне за зимско одржавање путева, с на то да су најављене падавине, да снијег не изненади у новембру.
- Имамо најаву падавина, па још једном подсјећам све у ланцу одговорних да нас не изненади снијег у новембру. Да не буде уморили смо се или нисмо знали - објавио је Минић на Иксу.
Из Републичког хидрометеоролошког завода од вечерас су најавили захлађење, пад температуре и снијег. Јаче падавине сутра се очекују у већини крајева, које ће према крају дана прећи у снијег. Највише снијега биће на западу, од пет до 15 центиметара, на планинама и више од 30 центиметара.
Најмање сњежних падавина очекује се у Херцеговини, Семберији и Посавини.
