Оперска пјевачица страдала у пожару

Извор:
Телеграф
20.11.2025
16:49
Коментари:0
У великом пожару који је данас око 13 часова избио у породичној кући на Вождовцу, трагично је настрадала Миладинка Ивановић (71), чије су беживотно тијело ватрогасци пронашли током претраге објекта, сазнаје "Телеграф.рс"
Незванично, у питању је оперска пјевачица.
Савјети
Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?
Пожар је избио у приземној кући на адреси Павла Иванчевића 2, у општини Вождовац.
На гашењу пожара учествовало је 10 ватрогасаца.
- Утврђено је да гори соба површине око 30 м2, која је била комплетно у пламену, са пробијањем ватре и на кров објекта, чија је укупна површина око 100 м2. Током гашења пожара, установљено је да ватра захватила три просторије које су биле изузетно затрпане смећем и шутом, што је отежавало интервенцију и претрагу. Након детаљне претраге у једној од просторија испуњених отпадом, ватрогасци су пронашли беживотно тијело женске особе. Касније је утврђено да је ријеч о Миладинки Ивановић - каже извор портала ''Телеграф.рс'' из истраге.
Здравље
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће
У тренутку извјештавања, ватрогасна интервенција је била у фази догашивања и рашчишћавања терена, док ће узрок избијања пожара бити утврђен након увиђаја надлежних служби.
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму