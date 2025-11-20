Оперска пјевачица страдала у пожару

Незванично, у питању је оперска пјевачица.

Пожар је избио у приземној кући на адреси Павла Иванчевића 2, у општини Вождовац.

На гашењу пожара учествовало је 10 ватрогасаца.

- Утврђено је да гори соба површине око 30 м2, која је била комплетно у пламену, са пробијањем ватре и на кров објекта, чија је укупна површина око 100 м2. Током гашења пожара, установљено је да ватра захватила три просторије које су биле изузетно затрпане смећем и шутом, што је отежавало интервенцију и претрагу. Након детаљне претраге у једној од просторија испуњених отпадом, ватрогасци су пронашли беживотно тијело женске особе. Касније је утврђено да је ријеч о Миладинки Ивановић - каже извор портала ''Телеграф.рс'' из истраге.

У тренутку извјештавања, ватрогасна интервенција је била у фази догашивања и рашчишћавања терена, док ће узрок избијања пожара бити утврђен након увиђаја надлежних служби.