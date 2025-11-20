Logo
Large banner

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Извор:

Телеграф

20.11.2025

16:02

Коментари:

0
Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)
Фото: Танјуг/АП

М. Н. (41) ухапшена је у понедјељак у Београду због насиља у породици јер је на сина насрнула ножем, сазнаје Телеграф.рс.

Наиме, она је била у алкохолисаном стању када се у стану на Врачару посвађала са сином С. М. (24), а потом му је пријетила кухињским ножем и задала му више удараца у предјелу тијела.

aerodrom banjaluka rtrs

Градови и општине

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Њој је писана кривична пријава за кривично дело насиље у породици и одређено јој је полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће да буде приведена на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу и надлежно је за тај случај.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Хроника

Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

5 ч

0
Траје потрага за разбојницима из Калесије: Опасни су и спремни на све!

Хроника

Траје потрага за разбојницима из Калесије: Опасни су и спремни на све!

5 ч

0
Ипак ће у затвор: Смањене казне оптуженима у предмету ”Електропренос”

Хроника

Ипак ће у затвор: Смањене казне оптуженима у предмету ”Електропренос”

8 ч

0
Акција СИПА-е: Десет особа ухапшено, упали и у затвор

Хроника

Акција СИПА-е: Десет особа ухапшено, упали и у затвор

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner