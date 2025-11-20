Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Извор:
Телеграф
20.11.2025
16:02
Коментари:0
М. Н. (41) ухапшена је у понедјељак у Београду због насиља у породици јер је на сина насрнула ножем, сазнаје Телеграф.рс.
Наиме, она је била у алкохолисаном стању када се у стану на Врачару посвађала са сином С. М. (24), а потом му је пријетила кухињским ножем и задала му више удараца у предјелу тијела.
Њој је писана кривична пријава за кривично дело насиље у породици и одређено јој је полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће да буде приведена на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу и надлежно је за тај случај.
