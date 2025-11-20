Logo
Драма пред Палатом Републике: Мушкарац гушио полицајца!

20.11.2025

Коментари:

6
Напад на полицајца испред Палате Републике
Полиција је ухапсила мушкарца који је испред Палате Републике у центру Бањалуке напао полицајца, којем се пришуњао с леђа, те га зграбио за врат и кренуо гушити!

Како сазнаје АТВ све се одиграло око 14 часова. Нападнут је полицијски службеник Управе за обезјеђење личности и објеката МУП-а Републике Српске који је био на дужности обезбјеђења Палате.

Нападач је убрзо савладан и ухапшен, а прве информације указују да се највјероватније ради о душевном болеснику.

Према незваничним информацијама мушкарац је раније током дана наводно покушао да изврши самоубиство скоком с моста у Бањалуци. Од тога је одустао, па је осмислио план да нападне полицајца како би испровоцирао његове колеге да употребе оружје и да му одузму живот...

Срећом све је окончано без тежих посљедица.

Коментари (6)
