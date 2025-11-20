Драма пред Палатом Републике: Мушкарац гушио полицајца!

Извор:
АТВ
20.11.2025
16:32
Коментари:6
Полиција је ухапсила мушкарца који је испред Палате Републике у центру Бањалуке напао полицајца, којем се пришуњао с леђа, те га зграбио за врат и кренуо гушити!
Како сазнаје АТВ све се одиграло око 14 часова. Нападнут је полицијски службеник Управе за обезјеђење личности и објеката МУП-а Републике Српске који је био на дужности обезбјеђења Палате.
Нападач је убрзо савладан и ухапшен, а прве информације указују да се највјероватније ради о душевном болеснику.
Према незваничним информацијама мушкарац је раније током дана наводно покушао да изврши самоубиство скоком с моста у Бањалуци. Од тога је одустао, па је осмислио план да нападне полицајца како би испровоцирао његове колеге да употребе оружје и да му одузму живот...
Срећом све је окончано без тежих посљедица.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму