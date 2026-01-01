Logo
Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

01.01.2026

15:45

Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Јоргос Барцокас, тренер кошаркаша Олимпијакоса, није желио да детаљније коментарише гласине око доласка Тајрика Џонса у тај клуб.

Центар Партизана је на излазним вратима београдског клуба, а као двије потенцијалне дестинације су се појавиле Дубаи и Пиреј.

Барцокас није био расположен за разговор на ту тему само дан пред велики дерби против Панатинаикоса у мечу 19. кола Евролиге.

"Олимпијакос је и даље присутан на тржишту, али да сједим и бавим се тиме дан пред утакмицу… Очигледно имамо људе који су задужени за то, али ја нисам тај. Дајемо неке приједлоге како да појачамо тим, заједно са власницима, који желе да помогну, јер у другом дијелу сезоне одлучују се трофеји", рекао је Барцокас.

Истиче и рок за пријаву играча

"Много тимова је сада активно на тржишту, то се и види, и пошто постоји тај рок до 5. јануара, неки стављају посебан фокус на то. Ми смо присутни, али имамо утакмицу сутра и не бих желио да коментаришем", закључио је Барцокас.

