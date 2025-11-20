Logo
Large banner

Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

Извор:

Крстарица

20.11.2025

16:39

Коментари:

0
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће
Фото: Pixabay

Хладне ноге могу бити посљедица слабијег протока крви, недостатка физичке активности, па чак и одређених здравствених стања. Зато се намеће кључно питање: како се изборити са слабом циркулацијом и стално хладним ногама?

Слојевито облачење, топли напици, вунена одјећа, удобна непропусна обућа, капе, шалови, рукавице, не помажу?

Пређите на биљна рјешења!

Затвор

Свијет

Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Бијели лук

Подстиче циркулацију, а најбоље га је јести сировог, али можете га додавати и салатама, чорбама, печењима, риби…

Љуте папричице

Одличан штит против прехлада, а подижу и температуру. У Италији и Кини посебно их користе за бољу циркулацију. У неким хладнијим областима људи у ципеле и чарапе убацују мало мљевене љуте папричице да би се ослободили осјећаја хладних ногу. Најбоље је да, као они, поспете мало мљевене кајенске папричице по ногама и обучете топле памучне чарапе, па тек онда чизме.

Цимет

Цимет добро дјелује против згрушавања крви и зато је одличан за бољу циркулацију. Уврстите га у топле напитке, али и у кексиће и јутарње пахуљице.

Улцињ-Поплаве-20112025

Регион

Због поплава у Улцињу затворене поједине улице, вода продрла у куће

Ђумбир

Најбољи “гријач” међу чајевима је свакако ђумбир. Можете направити и купку, тако што прво сипате кашику мљевеног ђумбира (или 200 гр сјецканог свјежег ђумбира) у 2 литре воде и ставите на шпорет да прокува. Скините са шпорета, па оставите поклопљено 15 минута, па проциједите и додајте у каду са топлом водом. Чај је, такође, одличан “гријач”, а можете га комбиновати са лимуном за бољи укус.

Циркулација лоша, а ноге ледене – то није само пролазна непријатност, већ знак да тијело тражи пажњу. Ако слојевито облачење, топли напици и вунена одјећа не помажу, природа нуди моћна рјешења. Бијели лук, љуте папричице, цимет и ђумбир нису само зачини, већ прави савезници у борби против слабог протока крви и осјећаја хладноће. Њихова способност да подстакну циркулацију, загрију организам и ојачају отпорност чини их једноставним, а дјелотворним избором.

Авион

Свијет

Авион се срушио у Ирској

Уврстите их у свакодневну исхрану или мале ритуале и примјетићете да хладне ноге постају прошлост. Брига о циркулацији значи брига о виталности цијелог тијела – а биљни “гријачи” су најприроднији начин да се та равнотежа поврати.

Подијели:

Таг:

cirkulacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац осуђен за убиство

Србија

Полицајац осуђен за убиство

3 ч

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Србија

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

3 ч

0
Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

Република Српска

Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

4 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта то неће дозволити

4 ч

0

Више из рубрике

Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

Здравље

Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

6 ч

0
Натпросјечна употреба антибиотика у БиХ

Здравље

Натпросјечна употреба антибиотика у БиХ

1 д

0
Уведите ових осам навика и побољшајте здравље цријева

Здравље

Уведите ових осам навика и побољшајте здравље цријева

1 д

0
СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Здравље

СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner