У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Ријека Јужна Морава излила се синоћ на подручју Врања у мјестима Павловац, Ратај и Ћуковац, деветоро људи је евакуисано, па је у међувремену проглашена и ванредна ситуација, која је на снази и у општини Лебане.
Ватрогасци-спасиоци су евакуисали чамцима деветоро људи из Павловца, међу њима је четворо одраслих и петоро дјеце, и они су смјештени у Прихватилишту за одрасла лица у Врању, преноси Радио-телевизија Србије.
Саобраћај је обустављен на путном правцу од Жељезничке станице у Врању према селу Ћуковац због повећања водостаја.
Због безбједности грађана, за саобраћај су затворени и мостови преко Јужне Мораве у Ратају и Ћуковцу, јер постоји ризик од преливања и потенцијалног оштећења конструкција.
Медији преносе да се ситуација на терену стабилизује, да се вода повукла из дворишта, и да су поплављени подруми у кућама из којих су грађани евакуисани.
Због изливања Јужне Мораве и опасности од даљег ширења поплавног таласа и изливања других ријека и канала на већем дијелу територије града Врања и Градске општине Врањска Бања на данашњој ванредној сједници Градског штаба за ванредне ситуације донијета је одлука о проглашењу ванредне ситуације на цијелој територији града Врања, објављено је на званичном градском сајту.
Градски штаб за ванредне ситуације усвојио је и закључак којим се налаже Заводу за јавно здравље у Врању да уради анализу воде за пиће из бунара у поплављеним домаћинствима у селу Павловац.
Донијета је и препорука да се због великих падавина које су довеле до изливања ријеке Јужна Морава, као и потенцијалног даљег наставка падавина и могућег угрожавања постројења за прераду отпадних вода у селу Ђуковац, контактирају представници "Србија аутопутева", ради затварања пропуста у близини постројења за прераду отпадних вода у селу Ћуковац, како вода не би угрозила само постројење.
Ванредна ситуација проглашена је данас на цијелој територији општине Лебане због изливања одводних канала, потока и ријеке Јабланице на излазу из Лебана услијед великих падавина, саопштио је Штаб за ванредне ситуације ове општине, а пренијели су локални медији.
Надлежне службе су на терену и предузимају све неопходне мјере заштите и спасавања становништва и имовине, наводи се у саопштењу.
Из Штаба за ванредне ситуације општине Лебане истичу да ће становништво бити редовно информисано о свим битним чињеницама и даљим корацима и апелују на грађане да буду опрезни и сарађују с надлежним службама.
