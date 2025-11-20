Logo
Large banner

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Извор:

Б92

20.11.2025

16:13

Коментари:

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава
Фото: Pixabay

Ријека Јужна Морава излила се синоћ на подручју Врања у мјестима Павловац, Ратај и Ћуковац, деветоро људи је евакуисано, па је у међувремену проглашена и ванредна ситуација, која је на снази и у општини Лебане.

Ватрогасци-спасиоци су евакуисали чамцима деветоро људи из Павловца, међу њима је четворо одраслих и петоро дјеце, и они су смјештени у Прихватилишту за одрасла лица у Врању, преноси Радио-телевизија Србије.

МУП РС

Република Српска

Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

Саобраћај је обустављен на путном правцу од Жељезничке станице у Врању према селу Ћуковац због повећања водостаја.

Због безбједности грађана, за саобраћај су затворени и мостови преко Јужне Мораве у Ратају и Ћуковцу, јер постоји ризик од преливања и потенцијалног оштећења конструкција.

Медији преносе да се ситуација на терену стабилизује, да се вода повукла из дворишта, и да су поплављени подруми у кућама из којих су грађани евакуисани.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Будимпешта то неће дозволити

Ванредна ситуација у Врању

Због изливања Јужне Мораве и опасности од даљег ширења поплавног таласа и изливања других ријека и канала на већем дијелу територије града Врања и Градске општине Врањска Бања на данашњој ванредној сједници Градског штаба за ванредне ситуације донијета је одлука о проглашењу ванредне ситуације на цијелој територији града Врања, објављено је на званичном градском сајту.

Градски штаб за ванредне ситуације усвојио је и закључак којим се налаже Заводу за јавно здравље у Врању да уради анализу воде за пиће из бунара у поплављеним домаћинствима у селу Павловац.

Донијета је и препорука да се због великих падавина које су довеле до изливања ријеке Јужна Морава, као и потенцијалног даљег наставка падавина и могућег угрожавања постројења за прераду отпадних вода у селу Ђуковац, контактирају представници "Србија аутопутева", ради затварања пропуста у близини постројења за прераду отпадних вода у селу Ћуковац, како вода не би угрозила само постројење.

Ратко Трифуновић

Република Српска

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

Ванредно и у општини Лебане

Ванредна ситуација проглашена је данас на цијелој територији општине Лебане због изливања одводних канала, потока и ријеке Јабланице на излазу из Лебана услијед великих падавина, саопштио је Штаб за ванредне ситуације ове општине, а пренијели су локални медији.

Надлежне службе су на терену и предузимају све неопходне мјере заштите и спасавања становништва и имовине, наводи се у саопштењу.

Policija Srbija

Хроника

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Из Штаба за ванредне ситуације општине Лебане истичу да ће становништво бити редовно информисано о свим битним чињеницама и даљим корацима и апелују на грађане да буду опрезни и сарађују с надлежним службама.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Градови и општине

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

4 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

4 ч

0
Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

БиХ

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Занимљивости

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

4 ч

0

Више из рубрике

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Србија

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

4 ч

0
Умро Бранислав Ивковић

Србија

Умро Бранислав Ивковић

10 ч

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес погодио Србију

12 ч

0
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Србија

Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner