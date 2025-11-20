Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

20.11.2025
15:55
Коментари:0
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ подржао је приједлог да се предложени буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину разматра по хитној процедури.
Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а њиме нису планирана средства за Оружане снаге БиХ, финансирања институција од културног значаја и новац за враћање дугова БХРТ-а, као што је било у ранијим приједлозима.
Савјети
Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан
Овим буџетом планирано је по 1.000 КМ за запослене у заједничким институцијама.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас у образлаагњу Приједлога буџета да делегати требају по хитном поступку усвојити тај приједлог због запослених у заједничким институцијама.
Занимљивости
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Република Српска
4 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму