Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

20.11.2025

15:55

Фото: СРНА

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ подржао је приједлог да се предложени буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину разматра по хитној процедури.

Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а њиме нису планирана средства за Оружане снаге БиХ, финансирања институција од културног значаја и новац за враћање дугова БХРТ-а, као што је било у ранијим приједлозима.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Савјети

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

Овим буџетом планирано је по 1.000 КМ за запослене у заједничким институцијама.

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас у образлаагњу Приједлога буџета да делегати требају по хитном поступку усвојити тај приједлог због запослених у заједничким институцијама.

Таг:

Dom naroda BiH

