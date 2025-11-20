Амиџић: Због запослених у заједничким институцијама потребно усвојити буџет

Извор:
СРНА
20.11.2025
15:18
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас да делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ требају по хитном поступку усвојити Приједлог буџета за ову годину због запослених у заједничким институцијама.
Амиџић је, образлажући хитни поступак усвајања Приједлога буџета, навео да су запослени у заједничким институцијама основни разлог да документ буде усвојен у новембру.
Он је подсјетио да је кроз Приједлог буџета који се данас разматра увећана основица за плате, због чега буџет треба усвојити у овом мјесецу, како би се плате радницима за децембар исплатиле по увећаној основици.
"Коригован је и дио који се односи на накнаде, јер смо на основу колективног уговора повећали издатке када су у питању топли оброк и регрес", рекао је Амиџић обраћајући се делегатима.
Република Српска
Додик: Желимо да очувамо социјални статус пензионера, у јануару усклађивање пензија
Према његовим ријечима, накнада од 1.000 КМ радницима у институцијама БиХ, која је планирана кроз нови Приједлог буџета ће само дијелом покрити средства која су им била умањена због мање основице, али да је исто тако предвиђено да овај износ не примају изабрани функционери.
Он је напоменуо да је буџет први пут био упућен у децембру прошле године, па у јануару ове године, те у марту.
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму