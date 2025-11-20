Logo
Дом народа усвојио измјењени дневни ред, именовања у комисије важнија од буџета

СРНА

20.11.2025

Фото: Srna

Поједини делегати подржали су данас да именовања делегата Ненада Вуковића у парламентарне комисије буду испред Приједлога закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ.

Ту одлуку нису подржали делегати СНСД-а, као ни делегати из Клуба хрватског народа Марина Пендеш и Зденко Ћосић, док је Илија Цвитановић био суздржан.

У дневни ред уврштена је тачка која се односи на Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова парламентарне скупштине БиХ у Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента, према којој би Сњежана Новаковић Бурсаћ била замијењена Ненадом Вуковићем.

Влада Републике Српске

Република Српска

Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

Осим ове, уврштене су још двије тачке које се односе на Вуковићеву замјену Бурсаћеве у комисијама.

Приједлог буџета је на четвртом мјесту, док је иза њега као пета тачка уврштен Приједлог закона о измјени Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, у првом читању, а предлагач је делегат Џемал Смајић.

Смајићев захтјев је за разматрање по скраћеном поступку, а односи се на повећање старосне границе за пензионсање у војној служби која сада износи 40 година старости.

На приједлог делегата Сафета Софтића на дневни ред је уврштено и 11 давања сагласности за међународне споразуме и уговоре.

Дом народа

budžet

BiH

