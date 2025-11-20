Извор:
Индекс
20.11.2025
15:40
Коментари:0
Док једни пажљиво планирају сваки трошак и прате стање на рачуну, другима новац једноставно клизи кроз прсте.
Астрологија нам нуди забаван увид у то зашто су неки хороскопски знакови склонији импулсивној куповини и великодушном трошењу, као да сутра не постоји. Иако свако од нас понекад претјера, ова три знака су прави прваци у трошењу.
Лав не штеди на квалитети и увијек ће радије одабрати скупљи, брендирани производ јер вјерује да заслужује само најбоље. Трошење на себе за њих је облик љубави према себи, а трошење на друге начин исказивања великодушности и привржености.
Њихова потрошња често је везана уз друштвени живот. Радо ће почастити цијело друштво вечером, купити екстравагантан поклон или организовати забаву о којој ће се дуго причати. Штедња им се чини као непотребно ограничавање животних ужитака. Њихов мото је "живи се само једном", а банковни извод је само досадни подсјетник на стварност коју радије игноришу.
Стријелац је вјечни оптимист и авантурист Зодијака, а њихов однос према новцу одражава ту филозофију. Зашто штедјети за "црне дане" кад се новац може искористити за незаборавно путовање управо сада? Стријелци не маре за материјалним богатством и статусним симболима; они улажу у искуства. Спремни су у тренутку потрошити уштеђевину на ласт-минуте авионску карту за егзотичну дестинацију.
Њихова импулсивност и вјера да ће се новац увијек некако појавити чине их безбрижним потрошачима. Троше на концерте, фестивале, образовне курсеве и све што им може проширити хоризонте. Планирање буџета им је досадно и спутавајуће, а често забораве провјерити стање на рачуну све док картица не буде одбијена. Но, ни тада не паничаре - за њих је то само знак да је вријеме за нову авантуру зарађивања.
Вагом влада Венера, планета љепоте, љубави и склада, па није ни чудо што Ваге имају истанчан осјећај за естетику и слабост према лијепим стварима. Тешко им је одољети новој одјећи, квалитетној козметици, умјетничким дјелима или елегантном комаду намјештаја који ће њихов дом учинити још љепшим. За њих то није пуко трошење, већ инвестиција у љепоту и лично задовољство.
Осим тога, Ваге су изразито друштвена бића која воле излазити, дружити се и бити виђене. Трошкови вечера у скупим ресторанима, кава с пријатељима и куповина поклона за драге особе брзо се накупе. Понекад троше и како би импресионирале друге или одржале складне односе, јер им је тешко рећи "не". Њихова неодлучност може довести до тога да купе више ствари јер се не могу одлучити за само једну, преноси Индекс.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму