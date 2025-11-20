Logo
Large banner

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

Извор:

СРНА

20.11.2025

16:06

Коментари:

0
Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт
Фото: АТВ

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је да се пензије у Републици Српској од доласка СНСД-а на власт редовно усклађују сваког 1. јануара са растом потрошачких цијена и просјечном платом.

"Када се створе услови, пензије се у Републици Српској и ванредно повећавају", рекао је Трифуновић новинарима у Бањалуци, након састанка са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.

Он је додао да је у овој години 4.500 пензионера искористило бањску рехабилитацију коју ресорно министарство финансира седам дана у једној од бања Републике Српске.

Policija Srbija

Хроника

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Трифуновић је рекао да Удружење пензионера из чланарине помаже пензионере који су болесни и налазе се у стању социјалне потребе, истичући да републичке власти и већи дио локалних заједница имају разумијевања за пензионере.

Трифуновић је у име Удружења пензионера Републике Српске уручио захвалницу Додику за све оно што у име Владе Републике Српске и ресорних министарстава чини за побољшање материјалног положаја пензионера у Републици Српској.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

пензије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Хроника

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

4 ч

0
Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Градови и општине

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

4 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

4 ч

0
Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

БиХ

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

4 ч

0

Више из рубрике

Шпирић: Није успио покушај блокаде за који би се окривила Српска

Република Српска

Шпирић: Није успио покушај блокаде за који би се окривила Српска

4 ч

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Република Српска

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

4 ч

0
Додик најавио веће пензије од јануара

Република Српска

Додик најавио веће пензије од јануара

5 ч

6
Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

Република Српска

Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

5 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner