Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

Извор:
СРНА
20.11.2025
16:06
Коментари:0
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је да се пензије у Републици Српској од доласка СНСД-а на власт редовно усклађују сваког 1. јануара са растом потрошачких цијена и просјечном платом.
"Када се створе услови, пензије се у Републици Српској и ванредно повећавају", рекао је Трифуновић новинарима у Бањалуци, након састанка са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.
Он је додао да је у овој години 4.500 пензионера искористило бањску рехабилитацију коју ресорно министарство финансира седам дана у једној од бања Републике Српске.
Хроника
Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)
Трифуновић је рекао да Удружење пензионера из чланарине помаже пензионере који су болесни и налазе се у стању социјалне потребе, истичући да републичке власти и већи дио локалних заједница имају разумијевања за пензионере.
Трифуновић је у име Удружења пензионера Републике Српске уручио захвалницу Додику за све оно што у име Владе Републике Српске и ресорних министарстава чини за побољшање материјалног положаја пензионера у Републици Српској.
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму