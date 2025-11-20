Сијарто: Будимпешта то неће дозволити

20.11.2025
Европска унија ради на 20. пакету санкција Русији и жели да у њега укључи руску нафту и нуклеарну енергију, али Будимпешта то неће дозволити, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је истакао да су то црвене линије за мађарску Владу и да Будимпешта то неће дозволити.
"Фанатици санкција већ покушавају да саставе 20. пакет и јасно су ставили до знања да испоруке нафте из Русије и нуклеарна сарадња треба да буду укључене у њега", рекао је Сијарто новинарима након састанка министара спољних послова ЕУ.
Пошто је за увођење санкција потребна једногласна одлука, Сијарто је нагласио да Будимпешта неће дозволити да компаније које сарађују са Мађарском у нафтној или нуклеарној индустрији буду санкционисане.
